Соратники президента США Дональда Трампа считают, что смена его подхода в отношении войны в Украине – это переговорная стратегия, а не разворот в сторону Киева.

Об этом пишет издание Semafor.

Ранее СМИ заявили, что Трамп выразил готовность поддержать новый двухпартийный законопроект о санкциях против России – при условии, что у него появится больше полномочий в вопросах внешней политики.

Кроме того, президент США после недолгой приостановки поставок американских вооружений Киеву пообещал отправить Украине больше оружия. Затем пресса писала, что среди поставок будут ракеты-перехватчики для Patriot.

Источники издания полагают, что Трамп направляет своего рода закодированные послания обеим сторонам конфликта о том, что "всё возможно, если они не пойдут на уступки".

Между тем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп не любит войны: он считает, что войны - это пустая трата денег и жизней.

По словам Рубио, Трамп глубоко обеспокоен человеческими потерями в российско-украинской войне, заявив, что с января 2025 года РФ потеряла 100 тысяч солдат погибшими, Украина - меньше, но потери "всё равно очень значительные".

"Он (Трамп) сделает всё, что в его силах, чтобы положить конец этой войне и любой другой, если у него появится такая возможность. Как вы уже видели раньше, он будет продолжать работать в этом направлении. Мы понимаем, что такие вещи требуют времени и терпения. Но, конечно, мы также испытываем разочарование из-за недостаточного прогресса. Надеемся, что сегодняшние события (предложения Лаврова о мире в Украине, которые он передал Рубио - Ред.) и ближайшие дни прояснят, какова точная позиция и приоритеты России в этом вопросе, и мы сможем начать двигаться вперёд", - отметил он.

Также Рубио добавил, что встреча Путина и Трампа пока не запланирована, однако Вашингтон настроен на продолжение контактов с Москвой. По его мнению, "США и Россия должны поддерживать отношения", поскольку это "важные страны".

Напомним, Зеленский после саммита в Риме сообщил о получении всех сигналов для возобновления поставок оружия из США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что причины введения новых санкций против Москвы связаны с действиями главы РФ Владимира Путина.