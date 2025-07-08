Оппозиционный российский экономист Дмитрий Некрасов сомневается в том, что США введут 500%-ные пошлины против покупателей российских энергоносителей, потому что тогда пострадает торговля Вашингтона с Китаем.

Такое мнение он высказал в интервью изданию Republic.

"Китай и Индия – крупнейшие импортеры нефти в мире. Китай в день импортирует 12,5 миллиона баррелей. Россия сейчас экспортирует около 7 миллионов в день. Китай уже покупает половину российской нефти, а может купить ее всю, причем почти дважды. Если Китай продолжит покупать российскую нефть, любые другие страны значения не имеют. Только что был проведен натуральный эксперимент, до какого предела США готовы идти в торговой войне с Китаем. Выяснилось, что на многие товары США не готовы вводить даже 30%-ный тариф, так как он вредит самой американской экономике. Импорт тех китайских товаров, на которые ввели пошлины в 145%, и так упал почти до нуля. Для них нет никакой разницы между пошлиной в 145% или 500%. И то и то по сути является запретительными барьерами. И после этого эксперимента, как вы считаете, испугается ли Китай 500%-ных пошлин?" - задал риторический вопрос Некрасов.

Он также заявил, что у США нет возможностей ввести более жесткие санкции, чем те, которые уже введены.

"У Трампа просто нет козырей, если пользоваться его словами. Все сколько-нибудь существенные для российской экономики меры были приняты весной 2022 года. Никаких сколько-нибудь серьезных новых санкций, которые будут влиять на российскую экономику, а не на отдельных людей, просто не существует физически. Я говорю об экономических мерах, а не о военно-морской блокаде. Им бы научится соблюдать хотя бы некоторые из уже введенных. За время войны власти США и ЕС ввели санкции в отношении 587 российских грузовых судов. Мы решили проверить, что же случилось с этими судами. Если коротко, то число пострадавших от санкций судов не менее пяти и не более 12 из 587. Подавляющее большинство судов под санкциями продолжают перевозки по своим обычным маршрутам. Однако все мировые СМИ пишут о том, сколько новых судов зачем-то включили в санкционные списки, а не о том, что суда из этих списков их не замечают и спокойно продолжают возить российскую нефть", - сказал Некрасов.

В конце июня сенатор Линдси Грэм заявил о позиции Трампа, который считает, что пришло время для принятия законопроекта о новых санкциях против РФ.

Напомним, именно этот сенатор инициировал законопроект о гигантских пошлинах в 500%.