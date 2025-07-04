Спецпредставитель Белого дома Стивен Уиткофф выступает за снятие энергетических санкций с РФ. В правительстве идут разговоры на этот счет.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Однако издания пишут, что в то же время министр внутренних дел США Дуг Бёргам предпочел бы вытеснить Москву с энергорынка, чтобы увеличить экспорт американских энергоносителей.

В настоящий момент в администрации американского президента идут дискуссии об этом.

Параллельно Москва ведет переговоры с Вашингтоном о возобновлении проекта "Северный поток", и в ЕС переживают, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и Владимир Путин "хотят разделить европейский энергетический рынок и создать [отдельные] сферы влияния", сказал европейский чиновник.

Напомним, на днях Дональд Трамп снял санкции с ряда российских активов. Запреты сняты с нескольких банков РФ и главы российской Калмыкии Кирсана Илюмжинова.

Также мы писали, что министр финансов США Скотт Бессант выступает против новых антироссийских санкций.

При этом Зеленский настоятельно призывает страны запада усилить экономическое давление на Москву.