Украина будет синхронизировать свои санкции против России с западными. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно указу, после введения санкций странами Европейского союза и G7 в течение 15 дней на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) должны быть поданы аналогичные списки.

"Нужно имплементировать санкционные пакеты партнеров в нашей юрисдикции, а также реализовать украинские санкционные решения в ключевых мировых юрисдикциях. Синхронизация санкций обязана быть обеспечена. Сегодняшнее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины устанавливает четкую задачу для всех государственных институций Украины и поручает активизировать все наше дипломатическое направление", - отметил Зеленский.

Напомним, вчера страны Европейского Союза не смогли принять 18-й пакет антироссийских санкций. Венгрия и Словакия заблокировали его, требуя изменить план Еврокомиссии по отказу от энергоносителей из РФ.

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