Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против уехавшего в Лондон народного депутата Артёма Дмитрука, экс-нардепа Александра Онищенко и известного украинского кинопродюсера Влада Ряшина.

Соответствующий указ появился на сайте Офиса президента.

В список попали те, кто "помогают оправдывать агрессию, считают нормой зарабатывать деньги в оккупации и платят налоги оккупанту".

Всего в новый список попали 13 человек и восемь компаний, из которых шесть зарегистрированы на Кипре, а еще две - в РФ.

При этом экс-нардеп Онищенко уже прокомментировал "Стране" указ Зеленского, которым против него ввели санкции.

"Видите, как оно бывает. Сперва Зеленский кривлялся у меня на всех днях рождения за 30 тысяч долларов, потом выклянчил 2 млн долларов на выборы, и в итоге отблагодарил санкциями", - заявил Онищенко и порекомендовал всем украинским бизнесменам, кто заказывал в прошлом "95-й квартал" на корпоративы, приготовиться к санкциям.

По словам Онищенко, санкции не стали для него неожиданностью, поскольку не так давно апелляция Высшего антикоррупционного суда отменила приговор ВАКС - по уголовному делу против него о присвоении 740 миллионов гривен через "Укргаздобычу".

"Теперь они думают, что я начну возвращать себе свое имущество, а они на него уже давно положили глаз", - говорит Онищенко.

Он сказал, что новость его не опечалила, поскольку Европа, где он сейчас живет, "брезгливо относится к механизму украинских санкций против граждан Украины как к разновидности внесудебной способ расправы" и не реагирует на них.

"Кроме того, в санкционных списках так много известных имен, что теперь и мой статус сравнялся", - шутит Онищенко.

Он прогнозирует, что в ближайшие месяцы в санкционных списках СНБО откажутся все ресурсные люди, у которых есть привлекательные активы в Украине, и кто "не кланяется в ноги действующей власти".

"Готовьтесь к периоду большого передела и отжима собственности", - говорит Онищенко.

Ранее мы писали, что Зеленский ввел санкции против бизнес-партнеров собственника издания "Украинская правда" Томаша Фиалы и связанной с ним компании, которую обвиняли в работе в аннексированном Крыму.

При этом накануне Зеленский также заявлял, что Украина будет усиливать санкции против своих граждан, которые "помогают России".