Президент Украины Владимир Зеленский подписал два новых указа о санкциях.

Информация об этом появилась на сайте президента Украины.

В частности, Зеленский ввёл персональные ограничения против бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, Александра Богуслаева (сына экс-президента "Мотор Сичи") и блогера Ростислава Шапошникова.

Мосийчук уже заявил, что считает санкции Банковой "наградой за журналистскую деятельность".

"Считаю это решение наградой за мою журналистскую деятельность! Санкции от зелёной гниды – это как Шевченковская премия от нормального и адекватного президента Украины!" – написал экс-нардеп у себя в телеграм-канале.

Мосийчук подчёркивает, что рестрикции – это "продолжение репрессий, которые узурпатор проводит против украинцев".

Напомним, в последние годы Игорь Мосийчук резко критикует Зеленского и украинскую власть.

В частности, по словам Мосийчука, во время полномасштабной войны Елена Зеленская отдыхала на горнолыжном курорте в Швейцарии Санкт-Мориц с детьми и в сопровождении "рыжей мадам, очень похожей на миллионершу Екатерину Загорий".

Также мы сообщали, что Богуслаева-младшего задержали в Монако.