Государственный секретарь США Марко Рубио хочет введения жестких санкций против РФ, но президент Дональд Трамп против.

Об этом сообщает New Lines Magazine со ссылкой на источники.

Рубио полагает, что Сенату хватит голосов, чтобы преодолеть вето президента США и принять законопроект сенатора Линдси Грэма о 500% вторичных тарифах.

"Обратите внимание, как Рубио почти каждый день поднимает тему санкций. Он хочет, чтобы Конгресс принял законопроект Грэма, потому что у него есть преодолевающее вето большинство в Сенате - и это сорвёт любые попытки перезагрузки отношений с Москвой", - заявил источник, близкий к госсекретарю.

Издание пишет, что Трамп в свою очередь не спешит вводить новые санкции против РФ, хотя и признает, что Путин не собирается заканчивать войну, потому что считает, что побеждает.

Напомним, Грэм пригрозил РФ принять законопроект о санкциях, если она уже в ближайшие дни не выдвинет приемлемые условия для прекращения огня в Украине.

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