Евросоюз может отключить 20 российских банков от международной платежной системы SWIFT в рамках нового пакета санкций.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Европейский союз рассматривает возможность отключения более 20 банков от международной платежной системы SWIFT, а также снижения предельной цены на российскую нефть и запрета на строительство газопровода "Северный поток" в рамках нового пакета санкций, направленного на усиление давления на Москву с целью прекращения войны против Украины", - пишет издание.

Решение о сроках потенциальных ограничений еще не принято, заявили источники, которые говорили на условиях анонимности.

Санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов и могут измениться до того, как будут официально предложены и приняты.

ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных запретов на транзакции примерно двум десяткам банков и новых торговых ограничений на сумму около 2,5 млрд евро.

Ранее мы писали, что страны "Большой семерки" рассмотрят варианты ужесточения санкций против России, если не будет достигнуто перемирие в Украине.

Также сенат США пригрозил России 500%-ми вторичными тарифами, если она выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня в Украине в ближайшие дни.