В Монако задержали сына экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева - Александра по подозрению в хищении активов предприятия.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По версии следствия, отец и сын искусственно занизили стоимость акций госпредприятия, купили контрольный пакет, продали его за 650 млн долларов США, а затем перевели на офшоры сына. Затем продали зарубежным компаниям, а полученную прибыль использовали для приобретения элитной недвижимости в ЕС.

В ходе международного расследования проведены одновременные обыски по месту жительства задержанного на прибрежной вилле в Монако и в помещениях аффилированных лиц в Запорожье.

Сыну Богуслаева грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что Богуслаев-старший сидит в СИЗО с 2022 года. Его подозревают в коллаборационной деятельности, пособничестве государству-агрессору, а также в содействии деятельности террористической организации.

В 2023 году ему сообщили еще об одном подозрении. Богуслаев отказался отдать военной разведке вертолет Ми-2. По указанию руководства работники сняли лопасти с вертолета и вывели из строя механизмы, отвечающие за работу несущего винта.