Бывший президент корпорации "Мотор сич" Вячеслав Богуслаев, которому в конце октября исполнилось 86 лет, уже два года находящийся в СИЗО, в понедельник был реанимирован после того, как врачи констатировали его клиническую смерть.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на адвоката Богуслаева.

По словам защитника, около двух недель назад его клиента перевели из СИЗО в частную клинику Mediland, где он продолжал находиться под стражей. Богуслаеву провели несколько медицинских обследований.

4 ноября врачи реанимировали 86-летнего пациента после клинической смерти.

Источник одного из СМИ заверил, что сейчас Богуслаеву стало "гораздо лучше".

Экс-руководитель "Мотор сичи" был задержан в октябре 2022 года. Его подозревают в коллаборационной деятельности (ст. 111-1), пособничестве государству-агрессору (ст. 111-2), а также в содействии деятельности террористической организации.

Позже Богуслаеву сообщили еще об одном подозрении - в том, что он приказал снять лопасти с вертолетов, чтобы ими не воспользовались украинские военные.

СМИ писали, что СБУ арестовала имущество Богуслаева почти на 1 миллиард гривен.