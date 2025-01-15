Экс-нардеп заявил, что жена Зеленского отдыхает на горнолыжном курорте в Швейцарии. Власти назвали это фейком
Елена Зеленская отдыхает на горнолыжном курорте в Швейцарии Санкт-Мориц.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук и опубликовал видео, на котором группа людей в аэропорту садится в автомобиль и едет в нем.
По словам Мосийчука, Зеленская прилетела в Швейцарию на самолете, которым пользуется президент Молдовы, а встречал ее кортеж во главе с Rolls-Royce. При этом жена президента прибыла с детьми и в сопровождении "рыжей мадам, очень похожей на миллионершу Екатерину Загорий", написал бывший нардеп.
Украинские власти назвали информацию об отдыхе Зеленской фейком.
"Никаких доказательств в подтверждение этой информации бывший украинский нардеп не предоставил. В распространенном им видео видно лишь нескольких неизвестных лиц, садящихся в кортеж. Никаких четких признаков, по которым можно было бы идентифицировать первую леди или кого-либо из ее окружающих, на видео нет", – заявили в Центре противодействия дезинформации.
Мосийчук уже прокомментировал заявление центра.
"Завтра расскажу об отеле и нумере, где самые величественные остановились", – пообещал он.
Ранее мы писали, что в университете в Любляне по неизвестным причинам отменили выступление Зеленской.
Также мы сообщали, что в минувшем марте она отказалась присутствовать на обращении Джо Байдена к Конгрессу.