Елена Зеленская отдыхает на горнолыжном курорте в Швейцарии Санкт-Мориц.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале бывший народный депутат Игорь Мосийчук и опубликовал видео, на котором группа людей в аэропорту садится в автомобиль и едет в нем.

По словам Мосийчука, Зеленская прилетела в Швейцарию на самолете, которым пользуется президент Молдовы, а встречал ее кортеж во главе с Rolls-Royce. При этом жена президента прибыла с детьми и в сопровождении "рыжей мадам, очень похожей на миллионершу Екатерину Загорий", написал бывший нардеп.

Украинские власти назвали информацию об отдыхе Зеленской фейком.

"Никаких доказательств в подтверждение этой информации бывший украинский нардеп не предоставил. В распространенном им видео видно лишь нескольких неизвестных лиц, садящихся в кортеж. Никаких четких признаков, по которым можно было бы идентифицировать первую леди или кого-либо из ее окружающих, на видео нет", – заявили в Центре противодействия дезинформации.

Мосийчук уже прокомментировал заявление центра.

"Завтра расскажу об отеле и нумере, где самые величественные остановились", – пообещал он.

Ранее мы писали, что в университете в Любляне по неизвестным причинам отменили выступление Зеленской.

Также мы сообщали, что в минувшем марте она отказалась присутствовать на обращении Джо Байдена к Конгрессу.