Выступление супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены Зеленской в Университете в Любляне отменили во вторник по неизвестным причинам.

Об этом сообщает Словенское телеграфное агентство (STA).

"Зеленская посетила во вторник университет в Любляне, чтобы ознакомиться с его деятельностью по помощи студентам из Украины, но украинская сторона отменила анонсированное выступление на факультете политических наук по неизвестным причинам", – передает агентство.

Также оно пишет, что перед этим в ходе поездки жены украинского президента в Словению произошел инцидент.

"Перед тем Зеленская с мужем президента Словении Наташи Пирц-Мусар Алешом Мусар посетила Национальную университетскую библиотеку, где произошел инцидент, когда неизвестный мужчина выкрикивал, что Россия выиграет в войне в Украине", - сообщает STA.

Ранее мы рассказывали, что весной Елена Зеленская отказалась присутствовать на обращении Джо Байдена к Конгрессу.

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