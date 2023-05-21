Анонсированное выступление дочери осужденного российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии с 2021 года, Дарьи в Джорджтаунском университете США вызвало возмущение части студентов. Они написали администрации ряд писем и даже подписали петицию с требованием отменить выступление Навальной.

Об этом сообщает Politico.

"В 2008 году Навальный решительно поддержал российское вторжение в Грузию и использовал дегуманизирующую ксенофобскую риторику по отношению к грузинам. Быть против Путина - не значит быть продемократическим, антивоенным и либеральным лидером", - аргументируют свою позицию авторы петиции.

Навальную хотели сделать частью выпускной церемонии. Студенты отмечают, что это будет противоречить духу мероприятия:

"Речь на выпускной церемонии должна сломать авторитарные нарративы и придать голос тем, кто никогда не подвергал сомнению территориальную целостность и не допускал дегуманизирующих высказываний о соседних странах. Слава не должна заменять опыт. Отсутствие у госпожи Навальной заслуг, значимого опыта, вклада в дипломатическую службу и международные дела делает ее кандидатуру неуместной".

Как пишет Politico, в числе инициаторов писем протеста - граждане Украины и Грузии.

Тем не менее, администрация университета не собирается исключать из программы выпускного Навальную. Но обещает донести до нее позицию недовольных студентов.

Дарья Навальная учится в университете Станфорда в США.

Напомним, в феврале Алексей Навальный опубликовал в соцсетях свою политическую платформу под названием "15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране", где впервые задекларировал необходимость выполнения Россией всех требований Украины, включая вывод российских войск на границы 1991 года, компенсацию ущерба, причинённого войной Украине и расследование военных преступлений.

Ранее Алексей Навальный отреагировал на частичную мобилизацию в РФ, заявив, что "Путин хочет замазать в этой крови сотни тысяч людей".