В Афинах отменили концерт британской группы Tiger Lillies из-за её поддержки Украины.

Об этом заявили организаторы концерта на странице мероприятия в Фейсбуке.

По их данным, люди, проживающие в районе Экзархии, где должно было состояться мероприятие, "высказали негативное мнение на счёт выступления Tiger Lillies".

"Главная причина этого заключается в поддержке Украины, которая часто считается проблемной. Ещё одна тоже веская причина - чрезмерное количество записавшихся на концерт людей", - заявили организаторы.

Tiger Lillies поддержали Украину с первого дня российского вторжения. Музыканты постоянно на страницах своих соцсетей говорят о войне, освещают события в Украине и доносят эту информацию своим поклонникам на концертах.

Трио The Tiger Lillies работает в мрачном комедийно-трагичном стиле театра Grand Guignol с элементами брехтовского кабаре и чёрного юмора. Тексты песен нередко связаны с тематикой различных форм секса или смерти. Визитными карточками группы стали их сценические костюмы и грим, а также контр-тенор вокалиста Мартина Жака, аккомпанирующего себе на аккордеоне.

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