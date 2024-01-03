В Доме культуры городка Порхова, что в Псковской области, отменили дискотеки в связи с тем, что диджей включил песню Верки Сердючки "Гулянка", в которой есть слова "Ще не вмерла Украина".

Об этом сообщают российские СМИ.

Директор Дома культуры Анна Тарасенкова объявила, что дискотеки отменили на неопределенное время из-за "сложившейся ситуации", а также принесла извинения за включение песни в плейлист.

"Данная композиция была поставлена диджеем без какого‑то злого умысла и смысла, случайно была не удалена из плейлиста. По данному случаю с диджеем проведена беседа, и он будет наказан", — заверила Тарасенкова.



Извинения директрисы не удовлетворили местных жителей. Они требуют, чтобы она записала покаянное видеообращение или даже уволилась. По их мнению, Тарасенкова была обязана проверить плейлист перед мероприятием.

Один из жителей пообещал пожаловаться на руководство Дома культуры в администрацию президента, полицию и прокуратуру. Другие комментаторы заявили, что дискотеки вообще неуместны в связи с войной в Украине, сравнив их с резонансной вечеринкой Анастасии Ивлеевой в Москве.

Прошлой зимой в городе Грязи Липецкой области РФ возник похожий скандал из-за этой же песни Сердючки, которую поставили на детском празднике.

Недавно мы писали о голой вечеринке Ивлеевой и о том, как ее участники принялись за неё оправдываться.