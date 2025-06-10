Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций Совета национальной безопасности и обороны. Под ограничения попали известный детский лагерь "Артек" в Крыму, российское движение детей и молодёжи "Движение первых" и общество "Знание".

Документ опубликован на сайте Офиса президента.

В санкционном списке фигурирует другие российские организации и 46 человек, в том числе несколько граждан Украины. Среди фигурантов списка:

блогер и военкор Роман Алехин;

начальник отделения информационного противоборства "БАРС-32" Фидаиль Бикбулатов;

активист с украинским гражданством Назарий Доманин;

ректор Мелитопольского государственного университета Николай Тойвонен;

Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет";

Мелитопольский государственный университет;

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя;

Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун".

Напомним, в начале мая Зеленский ввел санкции в отношении известного украинского политолога Константина Бондаренко, который недавно выпустил биографию президента под названием "Джокер".

А в апреле под санкции СНБО попали журналист Александр Шелест, бывший руководитель телеканала "112 Украина" Артём Марчевский и политологи Вадим Карасев и Денис Жарких.