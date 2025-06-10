Зеленский ввел санкции против лагеря "Артек" в Крыму
Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций Совета национальной безопасности и обороны. Под ограничения попали известный детский лагерь "Артек" в Крыму, российское движение детей и молодёжи "Движение первых" и общество "Знание".
Документ опубликован на сайте Офиса президента.
В санкционном списке фигурирует другие российские организации и 46 человек, в том числе несколько граждан Украины. Среди фигурантов списка:
- блогер и военкор Роман Алехин;
- начальник отделения информационного противоборства "БАРС-32" Фидаиль Бикбулатов;
- активист с украинским гражданством Назарий Доманин;
- ректор Мелитопольского государственного университета Николай Тойвонен;
- Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет";
- Мелитопольский государственный университет;
- Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя;
- Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун".
Напомним, в начале мая Зеленский ввел санкции в отношении известного украинского политолога Константина Бондаренко, который недавно выпустил биографию президента под названием "Джокер".
А в апреле под санкции СНБО попали журналист Александр Шелест, бывший руководитель телеканала "112 Украина" Артём Марчевский и политологи Вадим Карасев и Денис Жарких.