"Артек" теперь под санкциями. Фото: kanaldim.tv

Владимир Зеленский подписал указ о введении новых санкций Совета национальной безопасности и обороны. Под ограничения попали известный детский лагерь "Артек" в Крыму, российское движение детей и молодёжи "Движение первых" и общество "Знание".

Документ опубликован на сайте Офиса президента.

В санкционном списке фигурирует другие российские организации и 46 человек, в том числе несколько граждан Украины. Среди фигурантов списка:

  • блогер и военкор Роман Алехин;
  • начальник отделения информационного противоборства "БАРС-32" Фидаиль Бикбулатов;
  • активист с украинским гражданством Назарий Доманин;
  • ректор Мелитопольского государственного университета Николай Тойвонен;
  • Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет";
  • Мелитопольский государственный университет;
  • Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя;
  • Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун".

 

 

Напомним, в начале мая Зеленский ввел санкции в отношении известного украинского политолога Константина Бондаренко, который недавно выпустил биографию президента под названием "Джокер".

А в апреле под санкции СНБО попали журналист Александр Шелест, бывший руководитель телеканала "112 Украина" Артём Марчевский и политологи Вадим Карасев и Денис Жарких.

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