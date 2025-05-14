В последнее время санкции СНБО снова на слуху. Они были введены против многих известных людей: экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича, политологов Костя Бондаренко и Вадима Карасева, бывшего президента Петра Порошенко.



Собственно, при самом Порошенко и был принят закон о санкциях, а также начато их применение против граждан Украины. А Владимир Зеленский с 2021 года максимально масштабировал этот процесс, сделав введение санкций одним из своих главных инструментов управления государством. А после начала полномасштабной войны конвейер этот заработал с еще большей силой. Тем более что появилось универсальное объяснение для введения ограничений: работает на Россию, подрывает обороноспособность страны в ходе войны и т.п.



Санкции против украинских граждан по сути являются формой внесудебной расправы, когда узкая группа лиц (члены СНБО), полностью подконтрольных президенту, исходя из неизвестных общественности оснований поражает в правах тех, на кого указывает Банковая. То есть человеку блокируют все счета, арестовывают имущество, накладывают огромное количество других ограничений без всякого решения суда.



Мотивы могут быть разные: политические (наказать оппонента или неугодного журналиста), экономические (желание отнять какой-либо бизнес, либо вымогать с его владельца деньги), личные (личный конфликт попавшего под санкции человека с кем-либо из руководства Украины).



Формально существует возможность оспорить санкции через Верховный суд. Но процесс этот крайне длительный и пока есть всего несколько примеров, когда санкции были оспорены. Причем в некоторых случаях после этого СНБО вновь вводил санкции.



Против "Страны" и главного редактора нашего издания Игоря Гужвы санкции были введены еще в августе 2021 года. Затем они были продлены в августе 2024 года. В январе 2025-го санкции ввели против бывшего заместителя главного редактора "Страны" Светланы Крюковой.



Сейчас все эти санкции оспариваются в Верховном суде.



Поэтому мы, естественно, о теме знаем на собственном примере и за почти уже 4 года собрали немало информации.



Приводим наиболее важные положения о том, как функционирует механизм введения санкций, сколько стоит под них не попасть и реально ли из-под них выйти.



1. Статистика



В настоящее время под санкциями находятся 1573 гражданина Украины. Примерно две трети из них имеют также российское гражданство и давно уехали из Украины или не живут на подконтрольной Киеву территории. За последний год 135 граждан, имеющих только гражданство Украины, получили санкции по решению СНБО, а с начала полномасштабной войны таковых было 188.



2. Кто формирует санкционные списки?

По процедуре санкционные списки, попадающие в руки членов СНБО, составляют на основе предложений, которые могут подавать четыре субъекта: Кабинет министров, Нацбанк, ответственные министерства и СБУ, которая чаще всего и формирует перечни (в частности, за экономическую их часть отвечал уволенный после скандальной вечеринки с ворами в законе глава управления СБУ по защите интересов государства в сфере экономики Анатолий Лойф).



Ведомство выносит предложение на Совбез, члены СНБО голосуют, а затем президент публикует указ с санкциями. А поскольку не прописан детальный механизм, как именно должны выглядеть предложения и какими доказательствами сопровождаться, подающие списки ведомства вольны сочинять подоплеки так, как им заблагорассудится. Указы тоже выглядят не единообразно: в одних не упоминается даже гражданство подсанкционных лиц, в других расписано все вплоть до города рождения, в третьих приводят послужной список, в четвертых - номера паспортов.



Ключевой человек в Офисе президента, который отвечает за санкции, - это Ирина Мудрая, заместитель главы Офиса президента. Именно она готовит указы президента перед их публикацией. Есть еще уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк. Но по данным источников "Страны", он играет по большей части пиар-роль, рассказывая СМИ, зачем нужны санкции.

3. Какие формальные основания введения санкций против украинских граждан?

Публично их не объявляют. С ними можно ознакомиться только в рамках судебного процесса, если санкции оспаривают. Чаще всего на поверку это оказываются совершенно пустые обоснования.

"Часто основанием для санкций становится статья на каком-либо сливном бачке, которая размещена специально под введение санкций. Иногда возбуждается "фактовое" уголовное производство (любой следственный орган может его открыть против любого гражданина Украины – каких-то особых доказательств вины для этого не требуется). Изредка инициаторы санкций утруждают себя проведением экспертиз с заранее указанным результатом. А бывает так, что даже такие абсолютно формальные обоснования к моменту введения санкций не успевают подготовить, и члены СНБО голосуют без них. Если потом попавший под санкции гражданин оспаривает их в суде, то доказательства сочиняются задним числом", - рассказывает источник в СНБО.

4. Какие реальные причины введения санкций



Как писалось выше, реальных причин может быть три.



Во-первых, политические. Это санкции против тех, чья деятельность властям не нравится либо они считают ее для себя политически опасной. Это могут быть как политики, так и журналисты и блогеры.



Во-вторых, экономические. Наиболее распространенные поводы – отобрать бизнес, вымогать деньги, перераспределить потоки (например, санкции против "контрабандистов" в апреле 2021 года были вызваны желанием тогдашнего руководства СБУ перестроить под себя рынок контрабанды), лишить лицензии на добычу полезных ископаемых (введение санкций означает аннулирование лицензий без всякого решения суда).



В-третьих, месть и личные обиды кого-либо из руководства Украины или близких к нему людей.



5. Санкции как способ вымогательства денег

Как рассказывают опрошенные "Страной" бизнесмены, попавшие или не попавшие в станционный список, многие из них неоднократно сталкивались с шантажом и вымогательством со стороны правоохранителей или их посредников.

"На меня вышел представитель очень понятной структуры и сообщил, что они готовы рассматривать механизм, как вывести меня из-под санкций, но разговор стартует от 1,5 млн долларов, а гарантия не может достигнуть 100 процентов. Я послал их куда подальше", - сообщил один из фигурантов санкционных списков, проходящий по категории "экономический".

Еще один бизнесмен назвал ставку в 3 млн долларов.

"Мы зашли в переговоры, мытьем да катаньем сбили цену до 2 млн, потом я обломался – гарантий нет никаких. Кроме того, возникло подозрение, что это провокация, чтобы потом против меня еще и за взятку дело возбудить", - рассказывает предприниматель.



Также в бизнес-кругах обсуждают историю одного известного украинского бизнесмена, против которого ввели санкции. Он потратил немало сил, времени и денег, чтобы организовать письма в СНБО и Офис президента из структуры, которая формально инициировала против него санкции, о том, что дополнительное расследование вину не подтвердило и санкции нужно снять. Санкции действительно сняли. Однако тут же ввели новые - по инициативе уже другой структуры. А потом пришли ходоки, предложив решить вопрос за сумму в два раза большую, чем уже была потрачена.



Еще более распространена схема вымогательств за то, чтобы в список не попасть. Суммы здесь варьируются от 50 тысяч долларов для людей не очень богатых и до миллионов для бизнесменов. Причем подобным "бизнесом" занимаются как люди уполномоченные и приближенные к Банковой или к руководству силовых структур, так и просто мошенники, которые разводят бизнесменов, которых и не планировали включать в список.



Наиболее яркий пример вымогательства имел место весной 2021 года, когда потоком шли санкции против "контрабандистов", воров в законе и прочих небедных людей. На фоне всего этого через СМИ анонсировалось, что готовятся также санкции и против обнальщиков. Однако в результате их так и не ввели.



"Обнальщков напугали и обилетили. Люди, решавшие вопрос, подняли десятки миллионов долларов", - говорит источник в правоохранительных органах.

6. Против кого отменили санкции?



За все время были отменены санкции только в отношении семи граждан Украины. Четверо - это уже покойные представители "ДНР/ЛНР" Михаил Толстых (Гиви), Павел Дремов, Федор Задирака и Алексей Мозговой.

Из ныне живых людей СНБО отменил санкции против трех человек. Это бывший начальник управления по борьбе с экономической преступностью Донецкой области Вячеслав Писаренко, который в 2014 году опроверг свое "назначение" в "правительство" сепаратистов, а вот санкции против него вводились ежегодно с 2016 года и были отменены в марте 2019 года.



В тот же период были введены и отменены санкции в отношении Анатолия Копылова - бывшего заместителя мэра Горловки, которого в 2015 году задержала СБУ по обвинению в сотрудничестве с "ДНР", но впоследствии отпустила.



С 2015 под санкциями находился и бывший "министр угольной промышленности ДНР" Игорь Ивакин, которого Служба безопасности, согласно сообщениям в СМИ, в 2020 году вывезла из ОРДЛО. А уже в 2021 году санкции в отношении него были отменены.



На каких условиях эти санкции отменили, неизвестно. Но обращает на себя внимание, что все эти случаи касаются тех людей, против которых их ввели еще сразу после начала войны на Донбассе. А не против тех, кто попал под них уже при Зеленском.

Еще одна группа, которая избавилась от санкций – те, против которых они были введены, но срок ограничений истек, а вновь их не продлили.



Таких не так уж много в сравнении с общим количеством - 61 человек. Причем у всех из них истек срок санкций в 2024 году. Помимо умерших к тому времени (вроде Александра Захарченко) там есть, например, и ныне живой бывший "министр ДНР" Александр Тимофеев (Ташкент), отбывающий ныне срок в российской колонии за мошенничество, или Максим Савенко, который также был "министром". 38 граждан, в отношении которых истекли санкции, - это члены избирательных комиссий аннексированного Крыма, депутаты и руководители госпредприятий, перешедших на сторону РФ. Против большинства санкции вводили еще в 2018 году и продлевали в 2021 году. А вот в 2024 году их не продлили, хотя некоторые другие члены сформированных РФ "избирательных комиссий" Крыма получили новые санкции в сентябре 2024 года.



Наконец, отдельная группа - это так называемые контрабандисты, против которых санкции были введены двумя указами весной 2021 года. В 2024 году их срок истек, и 16 из них их не продлили. Это Юрий Дворак, Олег Богданов, Михаил Грибанов, Сергей Сердюк, Денис Аминев, Владимир Полуситок, Тигран Мелконян, Олег Доронин, Эдуард Кукоба, Александр Черепинский, Сеяр Куршутов, Аександр Чудаков, Валерий Пересоляк, Александр Кравченко, Владимир Дидух, Иван Бокало.



7. Реально ли оспорить санкции через суд?

Большинство юристов считают санкции против украинских граждан незаконными и антиконституционными.

В самом законе о санкциях есть лишь одно формальное основание для их введения против украинцев – участие в террористической деятельности. Но даже эту формальность во многих случаях не соблюдают, вводя санкции против тех, кого в террористической деятельности никогда не обвиняли.



Впрочем, многие юристы указывают на то, что граждан Украины в принципе нельзя отправлять под санкции, так как по Конституции человека можно ограничить в правах только через суд. И даже если кого-то подозревают в террористической деятельности, то для начала нужно получить вступивший в законную силу приговор, а уже потом принимать какие-либо меры.



Не случайно поэтому в большинстве стран мира санкции вводят только против иностранных граждан, которых не может достать правоохранительная система, свои же граждане должны иметь право на правосудие.



Однако несмотря на все это есть лишь единичные примеры отмены санкций через суды. По информации адвокатов, на сегодняшний день Верховный суд вынес, по разным данным, 6–8 решений об отмене санкций.



Так, в феврале 2025 года француз Луи-Мишель Дюрей выиграл суд и санкции СНБО, введенные против него в 2023 году, были признаны незаконными. Он был членом совета директоров "Сетелем банка" (дочернего предприятия российского Сбербанка и французской банковской группы BNP). Но истец доказал, что к моменту введения санкций уже несколько лет не занимал эту должность. Однако в реестре он до сих пор числится под санкциями.

Еще до полномасштабной войны в 2020 году Верховный суд признал незаконными введённые в 2018 году санкции против одной из компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. В том же году были признаны незаконными введённые в марте 2019 года санкции против компании, связанной с Дмитрием Фирташем (подробнее об этом читайте в нашем материале).



Но, как видим, случаев очень немного. И в двух последних примерах были отменены санкции, введённые при Порошенко.



В основном, тактика Верховного суда с начала полномасштабной войны заключается в том, чтобы тянуть с рассмотрением дел. Не признавать законными явно незаконные санкции (не говорить на черное белое), но и не отменять их, чтобы не навлечь на себя гнев Зеленского. Поэтому дела рассматривают долго, и многие из тех, против кого вводили санкции на три года в 2021 году, так и не дождались решения к моменту их истечения и теперь подали новые иски по уже продленным санкциям - в том числе так сделала "Страна" и главный редактор нашего издания Игорь Гужва.



Источники в судейских кругах говорят, что подобной тактики судьи будут придерживаться в большинстве случаев до окончания войны.



Что будет потом, зависит в первую очередь от политической ситуации (останется ли Зеленский у власти) и от степени контроля Банковой над судебной системой. Если этот контроль уменьшится, а Зеленский потеряет власть (или политически ослабнет), то можно прогнозировать, что большинство санкций суды отменят.

И тогда встанет вопрос о компенсации огромного ущерба, который эти незаконные санкции принесли гражданам, под них попавшим. И справедливо было бы, чтобы компенсации выплачивали не за счет госбюджета, а конкретно те люди, которые санкции вводили.