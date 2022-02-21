В настоящее время в Верховном суде находится 201 исковое заявление о признании недействительными и отмене Указов президента Владимира Зеленского о введении санкций Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в ответе Верховного суда на запрос "Страны".

Напомним, что 20 августа 2021 года СНБО ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы, а также - против компаний-издателей нашего сайта. Это открыло путь к блокировке "Страны" в сети Интернет в Украине. СНБО ввел санкции против телеканала "Наш"

Позже, 16 февраля уже этого года, Владимир Зеленский подписал указ, ужесточающий санкции СНБО в отношении "Страны", принятые раньше. Согласно изменениям, помимо основных доменов "Страна.UA" блокируется также доступ к веб-ресурсам и сервисам, аналогичным по содержанию. То есть Зеленский решил прописать в указе все зеркала нашего сайта и предписал провайдерам их блокировать.

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Помимо этого, недавно Совет национальной безопасности и обороны на выездном заседании ввел санкции против телеканала "Наш". Отметим, что власти решили расправиться с "Наш" практически год спустя после незаконного закрытия трех других оппозиционных каналов: NewsOne, Zik и "112 Украина".