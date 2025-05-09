На территории Украины оказались заблокированы YouTube-каналы бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича, политолога Константина Бондаренко, выпустившего биографию Владимира Зеленского "Джокер", уехавшего в РФ журналиста Дмитрия Васильца и некоторых других лиц, против которых ввел санкции Совет национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Блокировка каналов также коснулась российского военкора Анастасии Кашеваровой и лидера организации "Потон" Павла Онищенко, который выехал в Москву (в 2023 году ему объявили подозрение в пропаганде войны, он называл украинцев и россиян единым народом, а полномасштабное российское вторжение – возвращением земель).

Ранее мы писали о том, что YouTube заблокировал на территории Украины каналы журналиста Александра Шелеста и политолога Вадима Карасева. Каналы Шелеста перестал быть доступными у пользователей, которые в настройках YouTube указали страну Украина, из других же стран его каналы по-прежнему доступны.

Напомним, 11 апреля Владимир Зеленский ввел утвержденные СНБО персональные санкции против известных журналистов и политологов.

Арестович назвал эти ограничения расправой с неугодными и способом вымогательства денег за откуп от того, чтобы не попасть в санкционные списки.