Словакия будет просить Европейский совет отложить голосование за 18-й пакет антироссийских санкций.

Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо во время заседания парламентского комитета по европейским делам перед отъездом на саммит ЕС в Брюсселе.

"Санкционная политика имеет смысл тогда, когда она работает. В отношении такой страны, как Россия, санкции просто не работают... Сколько этих пакетов нужно, чтобы мы поняли, что они не работают?.. У нас уже 18-й пакет - и до сих пор ничего… Так я бы задумался: у нас что, будет 74-й пакет санкций, а россияне так и будут идти вперед?.. Если они (Евросоюз - Ред.) не отложат, мы наложим вето... Мы не будем голосовать завтра за этот пакет", - сказал премьер.

По его мнению, проблема с очередным пакетом заключается в отказе от российского газа, поскольку это нанесет ущерб словацкой промышленности.

"Я отказываюсь платить больше за газ из-за Украины", – заявил Фицо.

В то же время премьер заверил, что поддержит выводы саммита ЕС, который начался в Брюсселе сегодня и завершится 27 июня.

В самом начале июня Фицо уже говорил, что Словакия не поддержит новый пакет.

Между тем вчера канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России сегодня все-таки будет запущен.