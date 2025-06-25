Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России завтра, 26 июня, все-таки будет "запущен".

Об этом политик заявил во время выступления на саммите НАТО в Гааге.

"Мы должны повысить уровень экономического давления на Москву. Европейский союз занимается этим, и завтра, наконец, дадут ход 18-му пакету санкций. Но одного этого пакета не хватит, мы нуждаемся в более активном участии США в санкциях", – сказал Мерц.

Он выразил надежду, что Сенат США в ближайшие дни проголосует за законопроект об антироссийских санкциях.

Мерц сообщил, что встретился на полях саммита с президентом США Дональдом Трампом и попросил его лично одобрить новые ограничения против РФ.

Канцлер заявил, что считает экономическое давление на Россию единственным путем, ведущим к завершению войны в Украине.

Между тем госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио считает возможным рассмотрение санкций против России Сенатом США только после принятия закона о бюджете. По словам Рубио, бюджет могут принять уже на этой неделе.

Напомним, на днях Венгрия и Словакия заблокировали принятие Евросоюзом 18-го пакета санкций против РФ.