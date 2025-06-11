Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вслед за президентом Владимиром Зеленским заявил, что западные страны увязывают усиление санкций против РФ с началом мобилизации 18-летних в Украине.

Об этом Подоляк сказал в комментарии "РБК-Украина".

При этом он заявил, что Киев на такой шаг не пойдет, и высказал удивление тем, что Запад увязывает эти два вопроса.

По мнению Подоляка, таким образом западные лидеры прикрывают свое нежелание отказаться от доходов от торговли с РФ.

Напомним, на днях волонтер Мария Берлинская заявила, что в настоящее время Украина уже находится в том моменте, когда и женщины, и молодежь с 18 лет должны готовиться к мобилизации.

А командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков считает, что Украина все-таки начнет мобилизовывать 18-летних.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно высказывался против снижения возраста мобилизации.

Война в Украине идет 1204-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play