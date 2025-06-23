Венгрия и Словакия заблокировали принятие Евросоюзом 18-го пакета санкций против РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во время брифинга.

Сегодня в Брюсселе проходит заседание постоянных представителей стран Евросоюза, посвященное очередному пакету санкций против России. По словам Сийярто, Будапешт и Братислава приняли решение о блокировке нового пакета ограничений в ответ на планы Брюсселя о поэтапном прекращении импорта энергоносителей из РФ.

"Сегодня мы со Словакией предотвратили принятие 18-го пакета санкций. Мы сделали это потому, что в этом случае государствам ЕС, включая Венгрию и Словакию, было бы запрещено покупать российский природный газ и дешевую российскую сырую нефть", - заявил министр.

При этом в 18-й пакет санкций против РФ предлагается включить рестрикции в отношении российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". К тому же выдвигаются предложения о снижении потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Также под санкции могут попасть 77 судов теневого танкерного флота РФ.

Ранее мы писали, что Евросоюз впервые выразил желание ввести санкции против китайских банков за связи с Россией.

О том, какие ограничения хочет ввести Еврокомиссия, мы писали в отдельном материале.