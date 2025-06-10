Словакия не поддержит новый пакет санкций Евросоюза против России.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Фейсбуке.

"Словацкая Республика не поддержит предстоящий 18-й санкционный пакет против РФ, если Еврокомиссия не предоставит ей реальное решение кризисной ситуации, в которую попадет Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России", – написал Фицо.

Ранее сегодня Еврокомиссия официально подтвердила, что предлагает ввести санкции против газопроводов "Северный поток" в новом санкционном пакете, а также снизить "потолок цен" на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Также предлагается ввести ограничения против еще 77 судов "теневого флота", 22 российских банков и банков, которые помогают РФ обходить санкции.

При этом ограничения против российской атомной промышленности не вошли в 18-й пакет предложенных санкций.

Ранее мы писали, что в Словакии требуют референдума об отмене санкций против России.

Между тем на днях канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия рассмотрит вопрос о приостановке финансирования Словакии со стороны ЕС, если страна продолжит отклоняться от общего направления блока.