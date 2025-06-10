Фицо заявил, что Словакия не поддержит санкции против России. Какие ограничения хочет ввести Еврокомиссия
Словакия не поддержит новый пакет санкций Евросоюза против России.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Фейсбуке.
"Словацкая Республика не поддержит предстоящий 18-й санкционный пакет против РФ, если Еврокомиссия не предоставит ей реальное решение кризисной ситуации, в которую попадет Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России", – написал Фицо.
Ранее сегодня Еврокомиссия официально подтвердила, что предлагает ввести санкции против газопроводов "Северный поток" в новом санкционном пакете, а также снизить "потолок цен" на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.
Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
Также предлагается ввести ограничения против еще 77 судов "теневого флота", 22 российских банков и банков, которые помогают РФ обходить санкции.
При этом ограничения против российской атомной промышленности не вошли в 18-й пакет предложенных санкций.
Ранее мы писали, что в Словакии требуют референдума об отмене санкций против России.
Между тем на днях канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия рассмотрит вопрос о приостановке финансирования Словакии со стороны ЕС, если страна продолжит отклоняться от общего направления блока.