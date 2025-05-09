Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал резкое заявление в адрес верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Оно появилось в Фейсбуке политика.

"Как высокопоставленный чиновник Европейской комиссии, вы не имеете абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьер-министра суверенной страны, которая придерживается конструктивного подхода ко всей европейской повестке дня. Прежде всего, я приехал в Москву, чтобы отдать дань уважения более чем 60 000 солдатам Красной Армии, погибшим при освобождении Словакии", – написал Фицо.

Он добавил, что не согласен "с политикой нового железного занавеса", над которой интенсивно работает ЕС, и спросил, "как можно вести дипломатию и внешнюю политику, если политики не должны встречаться и вести нормальный диалог по вопросам, по которым у них разные мнения".

Таким образом Фицо ответил на заявление Каллас, сделанное в Украине.

"Мы празднуем День Европы в Европе, и я думаю, что это очень символично, что мы здесь. Как же вы можете стоять в Москве сегодня? Я не могу понять", - сказала Каллас во Львове на пресс-конференции глав МИД стран ЕС.

Как мы писали, Фицо летел в Москву на День Победы окружным путем через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию, так ка прибалтийские страны запретили ему лететь через их территорию.

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