Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы 9 мая 1945 года.

Об этом сообщают российские издания.

Спецборт словацкого премьера приземлился в российской столице в 21:26 по киевскому времени.

Как написал новостной портал Dennik N, его самолет летел в Москву по длинному южному маршруту, проходящему через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию. Маршрут изменили после того, как в среду самолету главе словацкого правительства запретили пролетать над своей территорией Эстония, Латвия и Литва.

Как мы писали, вчера сам Фицо сообщил, что Эстония не разрешила ему пролёт над своей территорией для визита в Москву.

В апреле верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас предостерегла лидеров ЕС от участия в праздновании Дня Победы в мае в Москве. На это Фицо ответил, что будет присутствовать на нём и никто ему не может это запретить.

"Я являюсь законным премьер-министром Словакии – суверенного государства. Никто не может мне указывать, куда мне следует или не следует путешествовать", - написал он в соцсети.