В Москве прошел парад победы, приуроченный 80-й годовщине победы во Второй мировой войне. Закончился он без эксцессов и обстрелов.

На мероприятии присутствовали лидеры почти 30 стран, среди которых Китай, Бразилия, Венесуэла, Словакия и Сербия.

Владимир Путин на трибуне сидел рядом с главой КНР Си Цзиньпином. У китайского лидера на груди георгиевская лента.

По Красной площади на параде прошли военные из Китая (на видео), Вьетнама, Египта, Лаоса, Мьянмы, Монголии и ряда бывших союзных республик.

Группа военных из Азербайджана приняла участие в российском параде, несмотря на отказ президента Ильхама Алиева ехать в Москву.

Путин в своей речи на параде в Москве практически не упоминал войну в Украине.

Он заявил только, что только что "вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции".

Также Путин, по всей видимости, ответил на заявления президента США Дональда Трампа о том, что США победили во Второй мировой войне.

Он заявил, что "Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага".

При этом Путин добавил, что "полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии, их сателлитов в разных регионах мира свершился общими усилиями стран объединённых наций".

По его словам, "открытие второго фронта в Европе – после решающих битв на территории Советского Союза – приблизило Победу". При этом он не упомянул страны, которые его открыли, отметив при этом вклад "мужественного народа Китая".

Отметим, что парад закончился без эксцессов. Каких-либо попыток ударов или воздушных налётов, на которые раньше намекал Владимир Зеленский, не было. Путин и его иностранные гости спокойно ушли с Красной площади, возложив после этого цветы к могиле Неизвестного солдата.

Напомним, ранее Украина фактически (хотя и без официального объявления) поддержала предложенное Путиным трёхдневное перемирие. Несмотря на то, что боевые действия на фронте в той или иной мере продолжаются, взаимные обстрелы дальнобойными дронами и дальние ракетные удары практически прекратились.

Как проходит второй день перемирия, "Страна" рассказывала в отдельном материале.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву окружным путем через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию для участия в параде.

Президент Сербии Александр Вучич заявил с Красной площади, что не опасается наказания от Евросоюза за свою поездку в Россию на парад.