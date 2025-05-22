27 мая Совет ЕС обсудит лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе.

Об этом упоминается в повестке дня саммита.

Совет обсудит возможность применения к Венгрии статьи 7 Договора о ЕС, которая позволяет лишить государство права голоса в ЕС, если существует риск серьезного нарушения ценностей, на которых основан Евросоюз.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявил, что заблокирует любое решение, направленное против Венгрии.

Напомним, решения Совета ЕС принимаются единогласно.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал Евросоюз лишить венгерского премьера Виктора Орбана права голоса в ЕС.

Еще в марте СМИ писали, что Европейский союз пока не планирует лишать Венгрию права голоса, чтобы избежать "публичного распада единства".