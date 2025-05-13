Венгрия доведет референдум о принятии Украины в Евросоюз "до конца, потому что ни Брюссель, ни Киев не могут принимать решение в обход венгров".

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем обращении.

Также он обвинил Украину в "скоординированной кампании" против Будапешта с целью срыва референдума. По словам Орбана, венгерская оппозиционная партия приняла активное участие в операции украинских спецслужб.

"Шпионский скандал является операцией украинских спецслужб, проведенной при активном участии венгерской оппозиции с целью сорвать общевенгерское голосование о членстве Киева в Евросоюзе... Такого еще не было на памяти человечества", – добавил премьер Венгрии.

Напомним, в последние дни между Венгрией и Украиной развивался "шпионский скандал". Венгерские силовики задержали гражданина Украины в центральных кварталах Будапешта, объявив ему подозрение в шпионской деятельности. Ранее СБУ задержала двух бывших военных ВСУ, которых обвинили в работе на венгерскую разведку.

После этого Будапешт объявил о высылке двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже. В свою очередь Киев выслал из Украины двух дипломатических представителей Венгрии.

Почему резко обострились отношения Украины и Венгрии, мы разбирались в отдельном материале.