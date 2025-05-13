И без того непростые отношения Украины и Венгрии в последние дни резко обострились. Поводом для этого стали обвинения в шпионской деятельности друг против друга, за которыми последовали высылка дипломатов из обеих стран.

Будапешт также отложил запланированные на 12 мая консультации с Киевом по правам венгерского национального меньшинства в Украине. Ранее венгерская сторона не раз увязывала разрешение противоречий в этом вопросе с изменением своей позиции на вступление Украины в Европейский союз. При этом Украина не раз обвиняла Будапешт, что он использует историю с венграми Закарпатья как повод заблокировать переговоры Киева с ЕС.

Серьезное недовольство в Киеве вызвал организованный правительством в Венгрии референдум о согласии на прием Украины в Евросоюз.

При этом противостояние с украинскими властями становится все более значимой темой для внутренней венгерской политики, накладываясь на активизацию борьбы между премьер-министром Орбаном и лидером оппозиционной партии "Тиса" Петером Мадьяром.

Мадьяр потребовал от венгерского правительства прокомментировать обвинения в шпионаже. А партия Орбана обвинила Мадьяра в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. То есть, фактически в госизмене. В качестве одного из доказательств этого она приводит публикацию Мадьяром за день до начала шпионского скандала аудиозаписи с куском закрытого выступления в 2023 году министра обороны Венгрии Кристофа Салай-Бобровницкого, который заявляет о необходимости создания "сильной, боеспособной венгерской армии", что требует, по его словам, отказа от "ментальности мира".

Что происходит в украинско-венгерских отношениях и как дальше будет развиваться шпионский скандал, рассказывает "Страны".

Задержание под камеры

Мы сообщали, что 9 мая Служба безопасности Украины заявила о разоблачении на Закарпатье "агентурной сети" военной разведки Венгрии, которая осуществляла шпионскую деятельность во вред Украине". Задержаны были два бывших военнослужащих ВСУ, которые по версии следствия собирали информацию о военных частях и правоохранительных органах в регионе, настроениях населения, в том числе - их отношении к возможному приходу "венгерских миротворцев". По версии СБУ, "куратором" обоих подозреваемых был "кадровый сотрудник военной разведки Венгрии".

Глава МИД Венгрии эти обвинения назвал "пропагандой" и связал их с "клеветнической кампанией, развернутой против венгров".

А спустя несколько часов Будапешт заявил о высылке двух украинских дипломатов также по обвинению в проведении "шпионской деятельности" под прикрытием работы в посольстве Украины в Венгрии.

"Мы, венгры, хотим мира, мы говорим "нет" войне, мы никогда не поставляли оружие в Украину и не будем, и мы не позволяли и не позволим втянуть Венгрию в эту войну", - заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В виде зеркальной меры Киев выслал двух венгерских дипломатов.

А еще вечером того же дня Венгерский антитеррористический центр при содействии полиции задержали в Будапеште некоего гражданина Украины, бывшего дипломата, по обвинению в шпионаже и "угрозе суверенитету Венгрии". Местное СМИ Telex утверждает, что экс-дипломат имеет инициалы С.А., его жена - совладелица украинского ресторана в Будапеште. Издание обратило внимание, что задержание происходило среди белого дня на одной из центральных улиц города прямо на проезжей части и под объективы видеокамер. Само видео не заставило себя долго ждать в Интернете. То есть действия были максимально демонстративные.

Задержание бывшего украинского дипломата в центре Будапешта прошло в театральной манере. Фото: facebook.com/hadhazyakos

"Учитывая события, происходящие на протяжении нескольких месяцев в рамках противостояния спецслужб (Украины и Венгрии - Ред.), нельзя исключать, что последуют новые шаги как со стороны Украины, так и со стороны Венгрии", - прогнозирует Telex.

Слишком много чернозема

Однако и без этих "игр шпионов" в отношениях между странами чувствовалась повышенная напряженность. Некоторое время тому назад власти Венгрии организовали консультативный референдум (по сути опрос) по вопросу о приеме Украины в ЕС, который будет проходить на протяжении более месяца путем анкетирования. Вопрос голосования по сути единственный: поддерживают ли венгры или нет членство Украины в Евросоюзе. Результаты венгерское правительство планирует представить в Брюсселе.

Инициативу в Киеве комментировали враждебно. Президент Владимир Зеленский вообще дал понять, что референдум, как и вся политика правительства Венгрии по украинскому вопросу, решают венгерские внутриполитические задачи.

"Просто не надо нас втягивать в свои выборы. Он (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - Ред.) это делает. Тем, что он нас блокирует в ЕС. В конце концов эта методика не будет выигрышной. Почему? Потому что все равно люди там за Украину. Как бы он их ни накручивал. Какой-то процент он накрутит, но нельзя просто на ненависти постоянно побеждать", - заявил Зеленский журналистам.

Акценты в отношении Украины с того момента в политике венгерского правительства не поменялись. Венгерское правительство настаивает, что членство Украины в ЕС несет опасность для нынешних стран-членов блока - особенно тех, чья экономика имеет сельскохозяйственный уклон. В их числе - и Венгрия.

"Украина контролирует 40% пахотных земель ЕС. Заполнение рынка дешевыми сельхозкультурами разрушит сельское хозяйство Евросоюза и истощит наши ресурсы. Фонды развития? Уйдут в Украину. Но Брюссель все равно хочет отправить им миллиарды. Мы отказываемся платить за их банкротство", - написал в своем микроблоге на английском языке венгерский премьер Орбан.

В рекламе референдума делается упор на этой и других "угрозах" со стороны Украины, а также всяческой - в том числе военной - поддержке Киева европейской бюрократией во главе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Пугало евроинтеграции

Но правда и то, что венгерские власти используют украинскую тематику для атак на оппозицию - прежде всего, на партию "Тиса" и ее лидера Мадьяра, набирающих популярность в стране.

Недавно его обвинили в тайных контактах с украинскими спецслужбами.

Мадьяр 8 мая (накануне шпионского скандала) опубликовал аудиозапись с куском закрытого выступления в 2023 году министра обороны Венгрии Кристофа Салай-Бобровницкого, который заявляет о необходимости создания "сильной, боеспособной венгерской армии", что требует, по его словам, отказа от "ментальности мира". На этом основании партия "Тиса" обвинила венгерские власти в двуличии, так как Орбан с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину выступал за мирное урегулирование.

В партии власти "Фидес" связали обнародование аудиоролика с задержаниями подозреваемых в шпионаже в Венгрии и Украине на следующий день.

Так, лидер парламентской фракции "Фидес" Мате Кочиш заявил в эфире "Радио Кошут", что соратник Мадьяра - бывший высокопоставленный военный Ромулус Русин-Сенди - может иметь связи с украинскими спецслужбами, и это, мол, нужно расследовать. Последние же скандалы имеют цель "посеять хаос" и повлиять на результаты референдума.

Советник по политическим вопросам Балаж Орбан (однофамилец, но не родственник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана) также обвинил партию “Тисa” в сотрудничестве с украинской разведкой. После начала шпионского скандала он заявил в своем посте в микроблоге Х (бывший Twitter): “Шокирующее развитие сегодняшнего дня - это очевидное доказательство того, что крупнейшая оппозиционная партия в Венгрии (поддерживаемая Брюсселем партия “Тиса”) сотрудничает с украинской разведкой. Они безоговорочно приняли украинскую позицию, усилили дезинформационную риторику и начали атаки на венгерские институты”.

Балаж Орбан утверждает, что слив аудиозаписи Петером Мадьяром и задержание подозреваемых в шпионаже на следующий день - согласованные действия. Он написал в Х: "Вчера партия "Тиса" распространила фальшивую информацию, чтобы атаковать наши планы военного развития, стремясь подорвать общественное доверие к нашим оборонным инициативам... Сегодня (то есть 9 мая - Ред.) они приняли нарратив операции украинских спецслужб для атаки позиции Венгрии".

В ответ на это Петер Мадьяр призвал премьера Виктора Орбана прокомментировать обвинения в адрес Венгрии в шпионаже, которые "серьезно влияют на национальную безопасность Венгрии".

"Очевидно, что правительство располагает всей информацией. Возможны два случая. Во-первых, Виктор Орбан убедительно опровергает утверждения украинцев. О втором лучше не думать", - написал Мадьяр на своей странице в Facebook.

Агостон Мраз, глава венгерского аналитического центра Nézőpont Institute, которого в партии "Тиса" считают провластным, в комментарии "Стране" заявил, что обострение отношений между Украиной и Венгрией невыгодно Киеву, так как еще сильнее настроит Будапешт против евроинтеграции страны-соседки.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже в конце 2023 года выступил против начала переговорного процесса, хотя и не заблокировал его. В такой ситуации со стороны украинского правительства было бы более рационально начать очаровывать Венгрию, как та сама делала перед своим вступлением в ЕС в 2004 году в отношениях с соседями. Вместо этого Украина обвинила Венгрию в шпионаже против нее. Даже если обвинения окажутся правдивыми, все равно это суверенное решение Украины - делать из этого громкий скандал или предпочесть молчать. Я считаю, что выбранный путь, который выглядит враждебным по отношению к Венгрии - члену НАТО, приведет к снижению венгерской поддержки членства Украины в ЕС. Согласно опросу Nézőpont, уже в марте 67% венгров выступали против этого, и поддержка партией "Тиса" (идеи евроинтеграции Украины - Ред.) по сути не повлияла на это мнение. Но после событий последних дней я бы не удивился, если общественная поддержка членства Украины упадет еще больше. Таким образом украинские официальные лица оказали плохую услугу собственной стране. Если вызванное напряжение между двумя странами каким-либо образом негативно скажется на венгерском меньшинстве в Украине, то этот ущерб станет еще более серьезным, а партия "Тиса", поддерживающая украинское правительство, потеряет часть своей общественной поддержки", - заявил Агостон Мраз изданию.

В свою очередь политолог Кость Бондаренко также видит новый кризис в и без того непростых отношениях между Киевом и Будапештом.

"Сам факт, что задержание шпионов выставили напоказ, говорит о многом. Всяких шпионов ловили и раньше, но вопрос "посадки" или высылки - в случае иностранных дипломатов - решался без огласки. А тут Киев максимально попытался показать, что Венгрия - недружественная страна", - комментирует эксперт "Стране".

Орбан, как полагает политолог, продолжит политику блокирования евроинтеграции Украины, что может вылиться в "проблемы у закарпатских венгров".

"Не удивлюсь, если под шумок начнется передел рынка контрабанды на Закарпатье. "Неожиданно" у кого-то из видных и не очень контрабандистов "появятся" венгерские паспорта, и кого-то обвинят в работе на венгерскую разведку", - прогнозирует Бондаренко.

Однако это не решит для Киева проблему с сопротивлением внутри ЕС идее присоединения Украины к блоку.

"Дело не только в том, что Орбана полностью изолировать не получится. В скором времени круг стран, скрыто поддерживающих его открытую позицию, может стать еще шире. В Чехии бывший премьер Андрей Бабиш может вернуться к власти после выборов в сентябре этого года. В Румынии также может выиграть кандидат, прохладно относящийся к Украине. Орбан будет не один выступать открыто против украинского членства. А значит, проблемы Киева могут даже усугубиться", - спрогнозировал политолог "Стране".

Интересно, что в воскресенье, 11 мая, в Будапешт приехал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Вместе с послом Украины Федором Шандором он возложил цветы к "Málenkij robot" - памятнику жертвам депортации на принудительные работы в СССР. Стефанчук участвует в двухдневной конференции председателей парламентов государств-членов и стран-партнеров Европейского союза, которая проходит в венгерской столице. При этом собеседник, близкий к спикеру, опроверг предположение, что Стенфанчук, помимо основной цели визита, имеет дополнительную - содействовать решению проблем между Киевом и Будапештом.

"Никакой конспирологии. Напротив, у него так составлена программа, чтобы с соратниками Орбана не пересекаться", - утверждает источник.