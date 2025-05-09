Киев высылает из страны двух дипломатических представителей Будапешта.

Об это сообщил глава МИД Адрей Сибига на своей странице в Фейсбуке.

По словам Сибиги, венгерские дипломаты должны покинуть территорию Украины в течение 48 часов. Послу Венгрии уже передали соответствующую ноту при вызове во внешнеполитическое ведомство.

Напомним, сегодня СБУ заявила, что задержала двух бывших военных ВСУ, которых обвинила в работе на венгерскую разведку.

После этого Будапешт объявил о высылке двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.

Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления Украины в Евросоюз.

Война в Украине продолжается 1171-й день. Последние новостями с главными событиями 9 мая 2025 – у нас года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Верховная Рада утвердила минеральную сделку с США. Вчера в Украине началось перемирие, объявленное РФ. Интенсивность боевых действий упала, хотя на отдельных участках фронта продолжаются обстрелы и наземные боестолкновения. Киев заявил о более чем 700 нарушениях режима прекращения огня со стороны россиян.

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