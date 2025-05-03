Произошла новая заочная перепалка между президентом Украины Владимиром Зеленским и властями Венгрии.

Об этом пишут венгерские СМИ, в частности, издание 24.hu.

Украинский лидер раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за слова о невозможности вступления Украины в Евросоюз – потому что это "отрицательно скажется на экономике Венгрии".

Зеленский сказал, что, по опросам, "70% выступают за вступление Украины в ЕС". И связал эти заявления Орбана с выборами в Венгрии (они состоятся через год).

Зеленский предупредил, что Будапешт делает "очень опасные вещи" для Европейского союза, и Украина "уведомляет об этом своих партнёров".

На это ответил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Зеленский "должен смириться с мыслью, что все венгры действительно имеют право высказать своё мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС".

"Ведь факт остается фактом: Украина хочет присоединиться к объединению, членами которого являемся мы, а не наоборот... Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон", – написал министр.

Напомним, Виктор Орбан высказывал уверенность, что вступление Украины в Евросоюз разрушит Венгрию.

Также премьер Венгрии публиковал список требований к ЕС, в том числе "союза, но без Украины".