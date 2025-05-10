В Будапеште задержали украинца по подозрению в шпионаже. Киев назвал инцидент "охотой на ведьм"
Венгерские силовики задержали гражданина Украины в центральных кварталах Будапешта, объявив ему подозрение в шпионской деятельности.
Об этом в своём телеграм-канале сообщает закарпатский журналист Виталий Глагола со ссылкой на венгерские СМИ.
Заявляется, что специальная служба Венгрии остановила белый автомобиль, силой вытащила из него мужчину и увезла в его неизвестном направлении.
СМИ сообщают, что задержанным оказался гражданин Украины, бывший дипломат. Уже долгое время он находился в Венгрии без дипломатического статуса. Венгерская контрразведка считает его "нелегальным агентом", то есть шпионом, работающим без прикрытия.
После задержания мужчину немедленно выслали из Венгрии. По данным СМИ, сейчас он находится в Киеве.
Украинский МИД назвал задержание украинца в Будапеште "охотой на ведьм" и "антиукраинской истерией".
"Когда заканчиваются доказательства, начинается охота на ведьм. Венгерским властям давно пора положить конец бессмысленной антиукраинской истерии", – заявил представитель ведомства Григорий Тихий.
Напомним, вчера СБУ задержала двух бывших военных ВСУ, которых обвинили в работе на венгерскую разведку. После этого Будапешт объявил о высылке двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.
В свою очередь в МИД заявили, что Киев высылает из страны двух представителей Будапешта.