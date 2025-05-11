Венгрия перенесла запланированные на 12 мая переговоры с украинской делегацией по правам национальных меньшинств.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины в Facebook.

Ранее в Будапеште стороны договорились о создании экспертных групп, которые должны были рассмотреть 11 венгерских рекомендаций.

Перенесенные консультации планировались в Ужгороде, куда прибыла делегация из Киева.

Вице-премьер по евроинтеграции-министр юстиции Ольга Стефанишина отреагировала на перенос Венгрией консультаций по нацменьшинствам.

"Считаю, что диалог должен быть продолжен", - заявила чиновник.

Напомним, в прошлом году Будапешт выдвинул Украине 11 условий по восстановлению прав венгерского нацменьшинства, которые должны быть выполнены для того, чтобы Венгрия поддержала движение страны в Евросоюз.

При этом в последние дни между Венгрией и Украиной развивается "шпионский скандал". Венгерские силовики задержали гражданина Украины в центральных кварталах Будапешта, объявив ему подозрение в шпионской деятельности. Ранее СБУ задержала двух бывших военных ВСУ, которых обвинили в работе на венгерскую разведку.