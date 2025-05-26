Германия рассмотрит вопрос о приостановке финансирования Словакии со стороны ЕС, если страна продолжит отклоняться от общего направления блока.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции WDR Europaforum в понедельник, передаёт американское информационное агентство Bloomberg.

"Государства-члены, нарушающие верховенство закона, могут столкнуться с разбирательствами о нарушении, и всегда есть возможность изъять у них европейские фонды. Если это необходимо, мы с этим разберёмся", – сказал Мерц, когда его спросили о Венгрии и Словакии.

Издание отмечает, что "комментарии Мерца также включали выпад против Венгрии", которой уже приостановили бо́льшую часть финансирования.

"Угроза сократить финансирование Словакии и продолжать привлекать Венгрию к ответственности является самым явным признаком того, что Мерц, вступивший в должность в начале этого месяца, готов обострить спор с двумя странами Центральной Европы", – пишет Bloomberg.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения на поставки оружия Украине.

Напомним, совет ЕС обсудит лишение Венгрии права голоса в Евросоюзе.