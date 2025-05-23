С июня страшный сон украинских аграриев станет реальностью: ЕС останавливает торговый безвиз для Украины.

Формально речь идет о некой "паузе" в беспошлинной торговле. Еврокомиссия приняла "исполнительный акт", который будет действовать на время "углубления и модификации" зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, - заявил спикер Еврокомиссии по вопросам экономики, бюджета и сельского хозяйства Балаш Уйвар. Этот документ вступит в силу уже с 6 июня. Как именно изменятся правила, - в Еврокомиссии не уточняют.

Как пишет Bloomberg, ни одна из стран не выступила против отмены торгового безвиза.

С начала войны европейский рынок стал ключевым для нашего агроэкспорта. К примеру, по итогам прошлого года на Европу пришлось 55% всех отгрузок, а скажем, по органической продукции (овощи, ягоды и др) этот показатель и вовсе составил 95%.

В теории украинские экспортеры могут частично перенаправить поставки на другие рынки. Но, как говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, украинская экономика в этом году все равно потеряет порядка 3 млрд евро.

Это не только замедлит экономический рост (темы которого и без того падают), но и может побудить власти перейти к девальвации гривны, чтоб поддержать экспортеров и компенсировать потери дохода бюджета от сокращения поставок в ЕС.

Разбирались, что будет с торговым безвизом с ЕС и как это скажется на украинской экономике.

Льготы закончились?

О рисках прекращения торгового безвиза с ЕС в украинском экспертом сообществе говорят уже давно.

Напомним: до войны поставки украинских товаров в Европу строго регламентировали. Несмотря на действующий на то время договор об ассоциации с ЕС, экспорт большинства видов продукции шел по квотам, который в основном были мизерными и исчерпывались за считанные месяцы или даже дни. "Лишние" объемы сверх квот наши компании могли завозить только с высокими пошлинами, что делало украинскую продукцию фактически непроходной на европейский рынок (скажем, сахар с учетом пошлин дорожал чуть ли не вдвое).

С началом войны ЕС снял все ограничения для украинских товаров, после чего доля европейского рынка в нашем экспорте стала стремительно нарастать (этому способствовали также проблемы с доступом на другие рынки из-за сложной логистики, особенно в связи с блокировкой портов).

В итоге, если, к примеру, в 2021 году в ЕС уходило порядка 36% украинского агроэкспорта, то в уже по итогам 2022 года цифра выросла до 55,5%. По некоторых продуктах объемы увеличились в разы. К примеру, экспорт яиц в ЕС за два года вырос более чем в 4 раза (с менее 8 тысяч тонн в 2021 году до 32,2 тысяч в 2023 году), курятины - более чем вдвое (с 84,6 тыс тонн до 171,5 тыс), сахара - в 67 раз (с 7,4 тысяч тонн до 495,8 тыс).

Это спровоцировало массовые недовольства европейских фермеров, которые не могли продать собственную продукцию или, как минимум, должны были снижать ценники.

Пик фермерских протестов пришелся на 2023-й и начало 2024 годов.

Тогда, напомним, польские фермеры активно блокировали границу с Украиной, а французские - выходили на массовые акции. Недовольство селян разогревали политики, использую аграрную тему в предвыборных кампаниях (что было особенно заметно, к примеру, на выборах в Польше).

В итоге торговый безвиз забуксовал. В 2024 году льготный режим не продлили в автоматическом режиме, а начали "передоговариваться". По ряду "чувствительных" продуктов (яйца, сахар, кукуруза, курятина, мед) ввели режим экстренного реагирования - если объемы экспорта превысят средние за 2022-2023 годы, то включались пошлины. То есть, фактически украинским экспортерам вернули квоты, хотя и не такие жесткие, как до войны. Единственное, что тогда удалось выторговать нашим переговорщикам — исключить из формулы экспортные показатели за 2021 год, когда еще действовали низкие квоты (если бы их использовали, порог по поставкам был бы еще ниже).

Но даже с учетом этого новых квот, к примеру, по сахару, хватило только на полгода.

С июня 2025 года ситуация для наших аграриев еще больше ухудшится.

Еще с прошлого года Украина начала переговоры с ЕС по продлению льготного режима. Но Еврокомиссия буквально сразу перевела тему на пересмотр условий соглашения об ассоциации с ЕС. Их ревизию должны были провести еще в 2021-2022 году, но из-за войны эти планы отложили.

Понятно, что пересмотр торговой части соглашения об ассоциации - процесс длительный. И буквально до последнего времени было два варианта: либо ЕС продолжит еще на год льготный режим для нашего экспорта (параллельно проводя переговоры по соглашению об ассоциации), либо никакого продления не будет, и с начала июня Украина вернется к довоенным условиям поставок, то есть, с мизерными квотами и огромными пошлинами.

"Против автоматического продления нынешних условий особенно яро выступали Польша, Венгрия и Франция, преломить позицию которых так и не удалось", - говорит Пендзин.

В итоге, Еврокомиссия буквально вскочила в последний вагон - за две недели до времени "Ч" приняла некий "исполнительный акт", который с 6 июня станет определять условия поставок украинских товаров в Европу. Что это за документ и как он будет работать?

"Экстренное торможение — уже для всей аграрки"

Подробностей по "исполнительному акту" пока нет, Еврокомиссия их еще согласовывает.

Ожидается, что в этом документе пропишут более мягкие условия для поставок украинской агропродукции в ЕС, чем это было до войны, но льготного режима - экспорта без квот и пошлин - уже не будет. То есть, если в прошлом году из-под действия преференций вывели только несколько позиций (кукурузу, курятину, яйца, сахар), то в этом году исключат уже все аграрные товары. "Скорее всего, теперь уже по всему агроэкспорту будет такой вариант, как по яйцам, курятине или сахару в рамках режиме экстренного торможения. То есть, если объемы превысят средние с 2022 года, то тогда "включат" дополнительные пошлины", — говорит Пендзин.

При этом, к примеру, по металлургической продукции, по словам главы Укрметаллургпрома Александра Каленкова, льготные режим экспорта для Украины продлили еще на год. То есть, пока ограничения касаются только аграрки.

В марте этого года комитет по торговой политике ЕС представил проект нового регламента, который корректирует ряд статей регламента ЕС 2015/478, устанавливающего правила импорта из третьих стран. Речь идет, в частности, о поправках для Украины на следующие три года. Согласно формулировкам нового проекта, ЕС не сможет применять режим квот, защитных мер или импортного надзора к украинским товарам, даже в случае роста объемов поставок. Но документ еще далек от принятия, да и в целом далеко не факт, что он окажется проходным.

Поэтому с июня экспортерам придется скорректировать свои планы касательно европейского рынка.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина написала в своем Фейсбуке, что рынок ЕС остается открытым для Украины, и ни про какую остановку торговли речь не идет.

По словам Стефанишиной, Украина начала переговоры по долгосрочным решениям в сфере торговли.

А решение Еврокомиссии по переходным мерам для украинского экспорта, якобы, является "промежуточным".

"Это позволит избежать самого худшего сценария в рамках соглашения о свободной торговле между Украиной и ЕС", - пишет Стефанишина. А замминистра экономики Тарас Качка еще ранее заявлял что Украина и ЕС согласовывают пересмотр статьи 29 соглашения об ассоциации, что, по его словам, должно увеличить доступ украинских товаров на рынок ЕС.

Впрочем, когда состоится этот "пересмотр", и какими будут новые условия поставок - вопрос пока открытый.

"Удар по экспорту и экономике"

Что будет с украинским агроекспортом с 6 июня?

Пендзин считает, что больше всего пострадают поставщики продукции с высокой добавленной стоимостью. К примеру, по кукурузе пошлина невысокая, даже в случае превышения объемов поставок. А вот что касается кукурузной муки (экспорт которой в ЕС за последние годы существенно вырос), то там пошлина уже фактически "заградительная" - 43% от стоимости. То же самое с сахаром, яичной продукцией и т.д. Пострадают также экспортеры подсолнечного масла, которое в прошлом году не попало в список "чувствительных", и поэтому его поставки в Европу зашкаливают.

Пендзин говорит, что в итоге Украина недополучит порядка 3 млрд евро в год (то есть, речь идет о сокращении экспортного выторга с ЕС почти на 25%). Минэкономики прогнозирует потери от пересмотра условий экспорта в Европу в 2,9 млрд долларов в год.

"На самом деле это достаточно много - это сдержит рост ВВП почти на 1%. 2,9 млрд долларов - фактически весь наш экспорт за месяц, то есть, по факту Европа нам "выключит" из экономики месяц экспорта", — отметил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Понятно, что, кроме Европы, есть и другие экспортные направления. И, скорее всего, наши компании начнут их задействовать более активно, чтобы сгладить потери в ЕС, — считает Пендзин.

По такому пути уже пошли, к примеру, производители сахара. За 5 месяцев этого года они увеличили экспорт сахара на 17%, хотя поставки в Европу уменьшились из-за ограничений. В ЕС за 5 месяцев украинские сахарники смогли поставить без пошли только чуть более 107 тысяч тонн, тогда как весь экспорт составил больше 352 тысяч тонн.

В "Укрсахаре" отметили, что если в прошлом году на глобальный рынок (вне ЕС) приходилось только 9,5% украинского экспорта сахара, то в этом только в Турцию отгрузили 17% объемов. Также активно наращивают поставки в Ливию, Сомали, на Шри-Ланку и др.

Впрочем, тут могут быть нюансы. По данным Центра экономических стратегий, за годы войны украинская международная торговля заметно "регионализировалась", в том числе, через логистические ограничения. В частности, через проблемную логистику упали поставки в Африку и на Ближний Восток. А, к примеру, Китай в начале этого года выпал из тройки самых крупных покупателей украинской продукции (объемы за год упали более чем вдвое).

"Переориентировать экспорт - не вопрос. Но европейский рынок - премиальный, чего не скажешь о рынках Африки или Азии, где совсем не та маржа. Кроме того, логистика на эти рынки в 2,5-3 раза дороже, чем в ЕС. То есть тут вопрос цены и заработков", - говорит Пендзин.

Андрей Шевчишин добавил, что в случае переориентации на другие рынки, основными покупателями нашей агропродукции, в частности, зерна, может стать глобальный Юг. "Это значит, что конкурировать за покупателей нам придется в том числе, с Россией", - добавил он.

Глава комитета по евроинтеграции Украинского клуба аграрного бизнеса Александра Авраменко прогнозирует, что из-за ограничений в Европе часть украинской продукции может оказаться "лишней", из-за чего на нее упадут цены на внутреннем рынке. Что, конечно, выгодно покупателям, но может сильно ударить по агрохозяйствам (которые и так работали в минус в 2022 и 2023 году, и тогда, напомним, уже начался процесс закрытия фермерских хозяйств).

Андрей Шевчишин говорит, что проблемы с экспортом увеличат торговый дефицит, который и так все глубже уходит в минус.

"У нас товарное сальдо - минус 2,5-2,7 млрд долларов в месяц, а будет - больше 3 млрд. Вопрос - за счет чего его перекрывать? Понятно, что в условиях сохранения поступлений международной помощи такое увеличение "дыры" не смертельно, но все же оно настораживает. Плюс - непонятны перспективы по курсу. Непонятно, учтены ли уже сложности с экспортом в прогнозах по курсу доллара в бюджетной декларации (43,4 гривны в среднем по году). Конечно, в НБУ есть все возможности держать курс, а объем золотовалютных резервов позволяет выходить с интервенциями. Но на межбанке проблемы наших компаний в Европе мы увидим сразу же - упадет предложение валюты. По моим прогнозам разрыв в покупке и продаже доллара может вырасти в среднем на 15%. Не исключено, что Нацбанк может перейти к управляемой девальвации гривны, чтобы в том числе, повысить конкурентность наших товаров на внешний рынках", - подытожил Шевчишин.