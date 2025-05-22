Вчера по соцсетям прокатилась новая волна ажиотажа на тему налогового контроля за торгующими в интернете украинцами, а журналисты опубликовали извещения из Государственной налоговой службы, приглашающей простых людей явиться в районные управления ГНС и дать объяснения о поступлениях на счета физлиц. Это могли быть карточные Р2Р-переводы или IBAN-платежи.



Возник вопрос: как налоговые органы узнают о денежных переводах на счета физлиц, которые приходят в качестве оплаты товаров и услуг, предоставленных через интернет?

Источники "Страны" сообщили, что налоговики получают эту информацию тремя способами.



Первый и главный - новая база данных ГНС под названием Система учета данных РРО (регистраторов расчетных операций) или СУД РРО, запущенная с марта 2025 года. В нее стекаются все данные о чеках, пробиваемых в разных видах касс — от обыкновенных бумажных до электронных, проходящих через ПРРО (программные регистраторы расчетных операций), которые поступают людям на электронную почту, мессенджеры, мобильные приложения и пр.



Второй - в рамках обмена информацией по международному стандарту CRS (Common Reporting Standart), который фактически заработал с осени 2024 года. Так наши фискалы узнают о заработках украинцев за границей, их заграничных счетах и активах. Например, именно таким образом стало известно о доходах украинок на британском сайте OnlyFans, после чего наша ГНС потребовала уплатить с них налоги.



Третий — в ходе налоговых проверок украинских маркетплейсов и сервисов или в сотрудничестве с ними. Имеются в виду площадки OLX, Rozetka, Prom, Новая почта, Uklon, Bolt и пр.



О сборе с 1 марта 2025 года данных о чеках в вышеупомянутую Систему учета данных РРО налоговики заявили еще в начале апреля. Хотя в эту СУД РРО поступают данные обо всех выбитых чеках, в ГНС подчеркнули как приоритетный поиск граждан, которые получают средства за проданные товары, то есть занимаются предпринимательской дельностью без государственной регистрации. Это противозаконно и подпадает под понятие незаконной предпринимательской дельности.



В своих последних разъяснениях налоговые органы уверяют, что разделяют два понятия:

Несистемная продажа личных вещей, бывших в употреблении. Для такой продажи необязательно открывать физлицо-предпринимателя, составлять отчетность и платить налоги.

Предпринимательская деятельность в сфере торговли в целом и в интернет-торговле в частности. В этом случае человек обязан зарегистрировать ФЛП, выдавать чеки (бумажные или электронные) через РРО или ПРРО, подавать отчетность и платить налоги согласно выбранной налоговой группе (например, у 3-й группы это 6% — 5% единого налога + 1% военного сбора), если он не хочет, чтобы ГНС донасчитала ему налоги по базовой ставке для физлиц (18% НДФЛ + 5% военного сбора) и начислила на них штрафы.

В официальном заявлении налоговой службы отмечалось, что за первые 20 дней существования СУД РРО фискалы смогли выявить десятки тысяч украинцев, системно получающих средства на собственные счета.

"В отдельных случаях количество переводов на одно лицо достигало сотен транзакций, при этом отсутствовала государственная регистрация или использование РРО/ПРРО", - заявляли налоговики.

То есть без регистрации ФЛП и налоговой отчетности в интернете можно несистемно продавать только личное имущество, бывшее в употреблении (б/у). Но, если человек продает новые вещи или предоставляет платные услуги, нужно регистрироваться предпринимателем.



Хотя в таком разделении есть очевидная проблема: налоговики захотят чуть ли не все назвать "системными продажами" в интернете и начать вовсю штрафовать людей. В действующем законодательстве точное число системных продаж не указывается.

В апреле "Страна" писала, что Кабмин утвердил проект закона об автоматическом обмене налоговой информацией с онлайн-платформами, в котором говорилось, что систематической будет считаться продажа человеком больше трех вещей. Однако этот законопроект до сих пор не принят Верховной Радой, а народный депутат Ярослав Железняк в конце апреля заявлял, что за него не проголосуют.



Так что налоговики довольно свободно определяют понятие "системности", а жалобы украинцев из разных областей о том, что ГНС вызывает их давать объяснения за парочку продаж на OLX на 200 грн, свидетельствуют о том, что проблема носит широкий характер.



"Все, что могут делать люди в подобных ситуациях, - это заявлять в своих объяснениях в налоговой, что продажи в интернете были несистемными. Еще лучше, чтобы человек мог доказать, что продал б/у вещь. Но если это было что-то новое и однотипное, например три блендера или четыре кофеварки, причем новенькие и в коробке, то это уже могут назвать системной продажей предпринимателя, бизнесом в онлайн-торговле. Тогда уже отнекаться не удастся", - сказал "Стране" адвокат одной из юридических фирм.

Юристы отмечают, что у ГНС на текущий момент нет острой нужды в принятии упомянутого законопроекта Кабмина об автоматическом обмене налоговой информацией с онлайн-платформами. Хотя он и упростил бы сбор сведений.

Благодаря базе данных фискальных чеков (упоминавшийся СУД РРО) и своим проверкам маркетплейсов фискалы и так могут видеть получателей денег за товары, проданные в интернете.



Самым информативным с налоговой точки зрения считается чек при оформлении оплат наложенным платежом (его дают на почте при получении и осмотре товара), а также в формате так называемой безопасной оплаты. В последнем случае предоплату за товар получает маркетплейс, который передает ее продавцу продукции после получения покупателем, если тот не отклоняет покупку. Потребители так поступают, когда не уверены, что получат товар в нужной комплектации и требуемого качества, подстраховываются на всякий пожарный. При безопасной оплате в чеке кроме суммы оплаты указываются также имена и налоговые коды отправителей и получателей товара, по которым ГНС может свободно идентифицировать торговца. Когда таких чеков скапливается много, фискалы проводят индивидуальные проверки.



Opendatabot в майском исследовании сообщал, что дополнительное внимание налоговые службы обратили на 11 тыс. украинцев, получивших от 50 переводов на счета с 1 по 20 марта 2025 года. То есть можно предположить, что фискалы отталкивались именно от полусотни платежей торговцев менее чем за месяц. Средний же показатель составил 127 переводов на человека, средняя сумма — 1142 грн. Всего за этот период было зафиксировано 1,4 млн транзакций на общую сумму 1,6 млрд грн.



"Риски для нарушителей серьезны. Так, штраф за деятельность без регистрации может составлять от 17 000 до 85 000 грн с конфискацией имущества. Дополнительно — до 200% стоимости товаров или услуг, реализованных без использования РРО", - отметили в Opendatabot.