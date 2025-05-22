В Украине граждане начали получать повестки из налоговой службы, которая требует пояснить, откуда они получили деньги через платежные системы.

Фотографии повесток вчера появились в пабликах, а сегодня их подлинность подтвердил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Он опубликовал скриншот, где человека вызывают в налоговую из-за получения 200 гривен через систему Nova Pay.

"Пришло письмо счастья физлицу явиться в налоговую по поводу системной незаконной деятельности, сделала выписку из реестра и по факту только 2 платежа в месяц по 100 грн от новапей, все.... За 200 гривен системная деятельность?" - говорится в сообщении, которое приводит нардеп.

Гетманцев считает, что это ответственность отдельных инспекторов, а не руководства налоговой.

"Вместо того чтобы выявить действительно незарегистрированный бизнес и разобраться с ним, вы сплошным порядком рассылаете письма счастья всем без исключения?" - пишет нардеп.

Напомним, в конце апреля Кабинет министров одобрил законопроект о налогооблажении товаров с OLX, Prom, Rozetka и других маркетплейсов.

О том, как украинцам хотят закрутить налоговые гайки, мы писали в отдельном материале.