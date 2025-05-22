После истечения 6 июня срока автономных торговых мер в торговле с Украиной (или торгового безвиза) Еврокомиссия начнет применять переходный исполнительный акт. Этот документ сегодня согласовали на специальном межправительственном комитете.

Об этом в Брюсселе заявил спикер Европейской комиссии по экономике, бюджету и сельскому хозяйству Балаш Уйвар.

"Соответствующий имплементационный акт был принят сегодня в соответствующем комитете. Как ожидается сейчас, он вступит в силу с 6 июня", - сказал спикер.

Акт будет действовать в течение периода, необходимого для модификации углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ), созданной между Украиной и ЕС еще в 2016 году.

Уйвар напомнил, что в 2022 году, после начала войны, Евросоюз применил автономные торговые меры в отношениях с Украиной, которые предполагали беспошлинную торговлю и наиболее благоприятный режим для украинских экспортеров. Его продлевали вплоть до последнего времени, однако в этом году безвиз не продлили.

"Вместо этого мы ищем более долгосрочные решения. Так что мы будем сфокусированы на УВЗСТ. Переговоры о ней продолжаются: как пересмотреть и модернизировать это соглашение, сделать его более современным", - добавил Уйвари.

Еще в апреле СМИ писали, что Евросоюз не будет продлевать льготный режим для украинских товаров, действовавший с начала войны.

Также пресса сообщали, что торговый безвиз планируют заменить некими переходными мерами на время подготовки нового торгового соглашения.