Западные СМИ подтверждают, что Евросоюз не намерен продлевать "торговый безвиз" для Украины.

Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.

По информации издания, ЕС готовится вернуть тарифы на украинский импорт уже с 6 июня.

"Решение о резком прекращении специальных торговых соглашений, которые позволяли большинству украинских товаров беспошлинно ввозиться в ЕС, было принято после того, как Польша возглавила усилия по защите фермеров блока", - говорится в статье.

"Торговый безвиз" планируется заменить некими переходными мерами на время подготовки нового торгового соглашения. Однако эти переходные меры "резко сократят беспошлинные квоты на сельскохозяйственную продукцию, что является спасательным кругом для украинских фермеров и бюджета".

"Это действительно плохой сигнал для Украины. Чтобы найти решение, потребуется время как минимум до октября", - сказал председатель комитета по торговле Европарламента Бернд Ланге.

В правительстве Украины оценивают, что возвращение к довоенным условиям торговли сократит ее доходы примерно на 3,5 млрд евро в год.

Напомним, в апреле СМИ уже писали, что в Евросоюзе не будут продлевать льготный режим для украинских товаров, который действовал с начала войны и который завершается 5 июня.

Подробнее о состоянии украинской экономики мы писали в отдельном материале.