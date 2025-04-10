Европейский союз продлил "транспортный безвиз" для Украины до конца 2025 года. Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По нему украинские автомобильные перевозчики не нуждаются в специальных разрешениях на территории ЕС.

"Это уже четвертая пролонгация Соглашения, демонстрирующая свою результативность и эффективность. Украинский экспорт по дорогам в ЕС увеличился на 42%, импорт автотранспортом в Украину - на 37%", - пишет премьер.

Он отметил, что "транспортный безвиз" - это часть секторальной интеграции Украины в Европу и предпосылка нашего членства в Евросоюзе.

Напомним, что возможность автоматической пролонгации была заложена в решении от июня 2024 года.

На льготы для Украины Евросоюз пошел, чтобы помочь стране увеличить доходы от импорта продуктов, но в итоге столкнулся с протестами собственных фермеров. Протесты фермеров продолжались в 2023 и в 2024 годах в разных странах Европы.

Ранее СМИ писали, что Евросоюз не будет продлевать льготный режим для украинских товаров, который действовал с начала войны.