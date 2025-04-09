Евросоюз не будет продлевать льготный режим для украинских товаров, который действовал с начала войны и который завершается 5 июня.

Об этом пишет газета Politico.

"Текущие меры в любом случае отменятся. Совет (ЕС) ясно дал понять, что продление невозможно", – сказал еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен депутатам Европарламента в сельскохозяйственном комитете Европейского парламента.

"Этот шаг знаменует собой политически чувствительную перезагрузку после более чем года давления со стороны фермеров и правительств Европейского Союза – особенно со стороны Польши, Франции, Венгрии и Словакии. Чиновники там утверждают, что из-за чрезвычайной либерализации торговли более дешевая украинская продукция заполонила местные рынки", – пишет издание.

Ранее украинские издания сообщали, что Евросоюз не будет продлевать "торговый безвиз" с Украиной после 5 июня и вернет довоенные условия.

Напомним, на льготы для Украины Евросоюз пошел, чтобы помочь стране увеличить доходы от импорта продуктов, но в итоге столкнулся с протестами собственных фермеров. Они жаловались на сокращение своих прибылей из-за наводнивших рынок украинских товаров. Протесты фермеров продолжались в 2023 и в 2024 годах в разных странах Европы. А в соседней с Украиной Польше фермеры блокировали КПП на границе, чтобы не допустить проезда грузовиков.

В итоге ЕС согласился пойти на некоторые уступки собственным аграриям. Граничащие с Украиной страны ввели ограничительные меры: например, Польша, Венгрия и Словакия установили односторонние запреты на импорт украинской продукции.

Между тем недавно Украина предупреждала о "действительно разрушительных" последствиях остановки беспошлинной торговли с Евросоюзом.