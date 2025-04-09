Евросоюз не будет продлевать "торговый безвиз" с Украиной после 5 июня и вернет довоенные условия.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

"Начиная с 6 июня, автономные торговые меры - торговые преференции для Украины, введённые ЕС после начала войны, закончатся. Условия вернутся к довоенным. Закончатся как торговые преференции, так и ограничительные меры, которые сейчас установлены против ряда товарных наименований, таких как мясо курицы, яйца, мёд и так далее", - сказал источник.

Он добавил, что обсуждается идея оставить торговые преференции для некоторых наименований украинского экспорта в ЕС, например, стали.

Отметим, если Евросоюз действительно вернёт квоты и пошлины на украинскую продукцию, это станет тяжелым ударом по экономике страны, которая и так сталкивается с трудностями в условиях нарастающей мировой торговой войны.

Напомним, на льготы для Украины Евросоюз пошел, чтобы помочь стране увеличить доходы от импорта продуктов, но в итоге столкнулся с протестами собственных фермеров. Они жаловались на сокращение своих прибылей из-за наводнивших рынок украинских товаров. Протесты фермеров продолжались в 2023 и в 2024 годах в разных странах Европы. А в соседней с Украиной Польше фермеры блокировали КПП на границе, чтобы не допустить проезда грузовиков.

В итоге ЕС согласился пойти на некоторые уступки собственным аграриям. Граничащие с Украиной страны ввели ограничительные меры: например, Польша, Венгрия и Словакия установили односторонние запреты на импорт украинской продукции.

Недавно Украина предупреждала о "действительно разрушительных" последствиях остановки беспошлинной торговли с Евросоюзом.

Мы подробно писали о состоянии украинской экономики в отдельном материале.