Украина предупредила о "действительно разрушительных" последствиях остановки беспошлинной торговли с Евросоюзом.

Об этом пишет Financial Times, напоминая, что приближается истечение срока действия льготного доступа украинских товаров без квот и пошлин на рынок Евросоюза.

Льготы, которые ввели для поддержки экономики Украины после начала полномасштабной войны, истекают 5 июня. Некоторые государства - члены ЕС не желают продлевать этот режим, "ссылаясь на опасения по поводу его влияния на внутренний рынок".

Министр финансов Украины Сергей Марченко назвал гипотетическую отмену льгот "очень вредной" и "действительно разрушительной", учитывая значительную долю рынков ЕС в экспорте Украины.

"Эти потоки могут оказаться под угрозой, если ЕС вовремя не продлит меры. Украинские и европейские чиновники обеспокоены тем, что сроки слишком сжаты для переговоров", - говорится в статье.

И хотя Брюссель и Киев договорились даже о расширении взаимного доступа к рынкам за рамки нынешней схемы, никакого прогресса по этим вопросам пока не достигнуто.

Некоторые страны Европы не желают расширять доступ на рынок для Украины, опасаясь, что это навредит их фермерам. Особенно жестко против выступает Польша. Также Венгрия, Словакия и Болгария два года назад ввели односторонние запреты на импорт украинских зерновых и других продуктов питания, нарушив общую торговую политику ЕС.

Официальные лица ЕС и сейчас признают, что у Варшавы нет особого желания расширять либерализацию торговли с Украиной - особенно в преддверии президентских выборов в мае. И что Словакия и Венгрия тоже, вероятно, выступят против такого шага.

Также не продвигаются переговоры о либерализации рынков с Украиной в рамках ее интеграции с ЕС. Поэтому временное продление действующего соглашения о льготах "является наиболее вероятным запасным вариантом", сообщил FT еврочиновник.

Напомним, осенью в Испании потребовали ввести ограничения на украинскую продукцию.

А минувшим летом Евросоюз ввел пошлины на импорт из Украины яиц и сахара.