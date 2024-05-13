Европейский союз окончательно утвердил продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"ЕС окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины. Это беспошлинная и бесквотная торговля еще на год", - написал он.

Шмыгаль отметил, что важная поддержка для наших производителей, экспорта и экономики.

"Продолжаем интеграцию в ЕС в ускоренном темпе", - добавил он.

Ранее Reuters сообщал, что Европарламент ввел ограничения на импорт украинской сельхозпродукции из-за протеста местных фермеров, когда поддержал продление беспошлинной торговли.

В частности, был расширен список продуктов, в отношении которых начнут работать пошлины в случае превышения определенного уровня поставок. А именно: птица, яйца, сахар, овес, крупы, кукуруза и мед.

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