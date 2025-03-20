Европейская комиссия планирует резко сократить импорт украинского сахара, а затем и зерна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Европейские производители пожаловались Брюсселю, что крупные поставки привели к падению цен и затруднили для них сбыт продукции.

По их данным, еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен на встрече с французским бизнесом заявил, что импорт будет "значительно ниже" нынешнего уровня.

После сахара может быть сокращен и импорт зерна.

Напомним, Евросоюз предоставил Украине свободный доступ к своим сельскохозяйственным рынкам после вторжения РФ, но протесты европейских фермеров заставляют его сокращать эту поддержку.

"Фермеры ЕС утверждают, что импорт из Украины подорвал местные поставки, что привело к снижению цен и затруднило для них обеспечение сбыта продукции", - пишет издание.

Летом Евросоюз ввёл пошлины на ввоз украинских яиц и сахара.

Война в Украине идет 1121-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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