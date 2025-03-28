Европейский Союз с июня собирается сократить сельскохозяйственный импорт с Украины.

Об этом сообщает агентство Agence France-Presse со ссылкой на еврокомиссара по сельскому хозяйству и продовольствию Кристофа Хансена.

"Импортные квоты не останутся такими же, как при этой временной либерализации. Импорта будет меньше", — сказал Хансен.

5 июня истекает срок действия торгового соглашения между Киевом и Брюсселем, по которому украинским товарам был обеспечен беспошлинный доступ на рынок Европы.

На льготы для Украины Евросоюз пошел, чтобы помочь стране увеличить доходы от импорта продуктов, но в итоге столкнулся с протестами собственных фермеров. Они жаловались на сокращение своих прибылей из-за наводнивших рынок украинских товаров. Протесты фермеров продолжались в 2023 и в 2024 годах в разных странах Европы. А в соседней с Украиной Польше фермеры блокировали КПП на границе, чтобы не допустить проезда грузовиков.

В итоге ЕС согласился пойти на некоторые уступки собственным аграриям. Граничащие с Украиной страны ввели ограничительные меры: например, Польша, Венгрия и Словакия установили односторонние запреты на импорт украинской продукции.

На днях Украина предупреждала о "действительно разрушительных" последствиях остановки беспошлинной торговли с Евросоюзом.