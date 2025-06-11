Евросоюз хочет впервые ввести санкции против китайских банков за связи с Россией.

Об этом сообщает газета The Financial Times.

В публикации говорится, что Евросоюз готовит ограничительные меры против двух китайских банков, которые, как утверждается, способствовали запрещенной торговле с Москвой. Это первая попытка Брюсселя нацелиться на кредитора из третьей страны за поддержку войны в Украине.

Ограничения были включены в последний пакет мер Еврокомиссии, сообщили The Financial Times чиновники, знакомые с планами. Для их принятия необходима единодушная поддержка стран-членов ЕС.

Такой шаг, в случае его утверждения, станет значительным усилением мер блока по наказанию Китая за его предполагаемую роль в содействии Москве в обходе существующих торговых запретов, направленных на ограничение поставок иностранных товаров для военно-промышленного комплекса России.

По словам чиновников, два небольших региональных китайских банка, в отношении которых рассматривается возможность введения санкций, использовали криптовалютные транзакции для облегчения импорта товаров, на которые распространяются существующие санкции ЕС.

Пекин осудил меры Евросоюза против китайских компаний, обвиняемых в прямой помощи России. Он обвиняет ЕС в "двойных стандартах" из-за продолжения торговли с Россией в некоторых областях.

Ранее газета Politico писала, что Китай помогает России производить беспилотники.

Напомним, весной Зеленский говорил, что Украина получила информацию о том, что Китай поставляет оружие России. Речь идет, в частности, о порохе и артиллерии.