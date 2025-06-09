Заводы ряда западных автопроизводителей могут остановиться уже к середине июля из-за китайских ограничений на экспорт магнитов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Несколько европейских заводов-поставщиков автозапчастей уже закрылись, и в ближайшее время ожидаются новые простои, сообщила региональная ассоциация поставщиков автозапчастей CLEPA.

"Вся автомобильная промышленность в полной панике. Они готовы заплатить любую цену", - рассказывает гендиректор немецкого производителя магнитов Франк Эккард, который в последние недели получает постоянные звонки от "раздраженных" клиентов.

Жесткий контроль Китая за экспортом редкоземельных магнитов, крайне необходимых для производства автомобилей, может парализовать производство, говорится в публикации.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил в пятницу, что председатель КНР Си Цзиньпин согласился на поставки редкоземельных минералов и магнитов в США. Сегодня в Лондоне начался второй раунд торговых переговоров США и Китая.

У автомобильной отрасли оказалось мало альтернативных источников поставок из-за доминирования Китая на рынке. Пекин контролирует до 70% мировой добычи редкоземельных элементов, 85% перерабатывающих мощностей и около 90% производства сплавов редкоземельных металлов и магнитов, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что Китай приостановил импорт самолетов Boeing и запчастей авиаоборудования.

Также в США опасаются, что экспортные ограничения Китая не позволят американцам создать новый истребитель шестого поколения F-47.