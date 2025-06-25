Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио считает возможным рассмотрение санкций против России Сенатом США только после принятия закона о бюджете.

Об этом сообщает газета Politico.

"Во время вечерней беседы во вторник на частном ужине, посвященном Украине, Рубио намекнул, что Сенат, скорее всего, займется вопросом усиления санкций против России после того, как завершит работу над налоговой и бюджетной инициативой президента Дональда Трампа", – сообщает издание со ссылкой на четырех неназванных европейских дипломатов.

По словам Рубио, бюджет могут принять уже на этой неделе.

Издание отмечает, что в публичном пространстве Рубио более скептичен в отношении санкций.

"Госсекретарь был очень последователен во время встреч и телефонных разговоров: во-первых, президент твердо убежден, что единственный способ положить конец этой войне – это переговоры; во-вторых, как только США введут новые санкции против России, возможность участия США в этих переговорах будет закрыта", – сказал чиновник.

Ранее Рубио говорил, что Трамп считает, что угроза новых американских санкций заставит Россию выйти из переговоров по Украине.

Напомним, в начале июня Ермак в США встретился с Рубио и потребовал дополнительных санкций против России.